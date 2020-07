The World Ends With You The Animation llegará en 2021, y aquí está su primer tráiler

Después de que hace un par de semanas se anunciara que un anime de The World Ends With You estaba en desarrollo, durante el FunimationCon 2020 que se llevó a cabo en los últimos días, se ha revelado el primer tráiler oficial de The World Ends With You The Animation.

Aunque no se proporcionó algún tipo de fecha de estreno en específico, The World Ends With You The Animation estará disponible en 2021. Funimation serán los encargados de llevar este anime al occidente y, considerando que esta compañía por fin tendrá presencia en México y Brasil este año, es posible que veamos este anime en nuestra región con una trasmisión simultanea con Japón.

Este es el comunicado que emitió Funimation:

“The World Ends With You The Animation sigue a Neku Sakuraba mientras se ve inmerso en un escenario de videojuego en Shibuya llamado Reaper’s Game que lo hará luchar por su vida. Junto con los aliados con los que se une en el camino, Neku tendrá que llegar al final para volver a ver su humanidad”.

The World Ends With You fue originalmente publicado por Square Enix y lanzado en Nintendo DS en 2007, eventualmente llegó a dispositivos móviles y Nintendo Switch, y en 2021 tendrá una adaptación al anime.

Vía: Funimation