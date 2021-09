Aparentemente, Nintendo está reembolsando Sonic Colors Ultimate

El día de mañana se estará lanzando Sonic Colors Ultimate para Xbox One, PS4 y Nintendo Switch. Desafortunadamente, el juego parece estar sufriendo de varios problemas técnicos en la consola híbrida de la Gran N, al punto de que la propia compañía te apoyará con el proceso de reembolso. O bueno, eso dicen.

Por si no estabas enterado, Sonic Colors Ultimate tiene numerosos glitches e inconsistencias visuales en su versión de Switch, los cuales rompen por completo la experiencia de usuario. Por acá puedes ver algunos ejemplos.

Como pudiste ver, estamos frente algo más que un simple glitch; se trata de un error que afecta drásticamente a la experiencia de usuario. Ante esto, reportan que Nintendo está facilitando el proceso de devoluciones si lo precompraste en la eShop ya que están al tanto sobre el problema.

Refunded Sonic Colors Ultimate on switch. If you plan on asking for a refund Nintendo actually is willing to give it since apparently they are aware of the issues now.

Please let this be known.

— Vex (@CaptainVXX) September 4, 2021