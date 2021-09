¿Te acuerdas cuando los videojuegos todavía incluían manuales físicos dentro de cada copia? Muchos de nosotros extrañamos eso, y para remediarlo, el artista Philip Summers lanzó una campaña en kickstarter con la cual buscaba ofrecer estos manuales hechos a mano para diferentes títulos. Tristemente, el proyecto ha llegado a su fin debido a varios problemas legales.

Vía Twitter, Summers anunció que “una compañía de videojuegos” se puso en contacto con él para terminar el proyecto. De ignorarlo, el artista se podría meter en serios problemas legales. Debido a que muchos de los manuales eran para juegos de Nintendo, muchos creen que fue la Gran N quien mandó dicha solicitud, pero Summers aclara que él nunca dijo eso.

I shut the campaign down. I never mentioned which company. This project did not get a cease and desist. There will be a conversation between parties. The party involved has been polite and I’m hopeful something can get worked out. They have every right to act as they are. https://t.co/tBTyk2g3nx

— Philip Summers (@heyphilsummers) September 6, 2021