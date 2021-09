Daemon X Machina generó bastante ruido cuando salió en septiembre de 2019, incluso tuvo sus propios Joy-Con especiales cortesía de Hori. Tal vez no sea de los juegos mejor vendidos en el Nintendo Switch, pero ciertamente logró establecer una saludable base de fans. Ahora, más gente tendrá oportunidad de probarlos gracias a una nueva prueba gratuita.

Nintendo of Europe ha confirmado que Daemon X Machina será el próximo juego en tener prueba gratuita a través de Nintendo Switch Online desde el 13 hasta el 19 de septiembre.

Suit up, #NintendoSwitchOnline members! You can try out #DaemonXMachina for free next week.

Download now so you’re ready for action when the Game Trial starts 13/09: https://t.co/Vie8sVpewv pic.twitter.com/qBZbFMnL94

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 6, 2021