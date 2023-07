Anuncian reabastecimiento de amiibo para este año

La línea de amiibos de Nintendo tuvo una pequeña pausa y luego se lanzó Smash Bros. Ultimate, desde entonces ha mantenido un fuerte impulso. Justo la semana pasada, se añadieron Pyra y Mythra de la serie Xenoblade Chronicles. Si aún tienes algunos vacíos en tu propia colección, es posible que desees estar atento en el futuro, ya que Nintendo Wire reporta que podría haber un “masivo reabastecimiento de amiibos” más adelante este año.

Todo comenzó con una publicación en el subreddit de amiibos, donde se mencionan nuevas listas de un minorista griego llamado ‘Game Explorers‘, el cual se cree que tiene un excelente historial. Según la fuente, la línea de Smash Bros. y “otras” líneas de amiibos serán reabastecidas.

La primera oleada aparentemente comenzaría a finales de agosto y la segunda oleada comenzaría a principios de noviembre. Y, nuevamente, parece que harían referencia a una buena cantidad de amiibos de Smash Bros.:

Oleada 1: Mario, Peach, Donkey Kong, Link, Fox, Samus, Pikachu, Zelda, Luigi, Rosalina, Olimar

Oleada 2: Captain Falcon, Bowser, Lucario, Sonic, Mega Man, Charizard, Ness, Pac-Man, Greninja, Jigglypuff, Mewtwo, Famicom ROB, Cloud, Cloud Player 2, Bayonetta, Wolf, Terry, Banjo y Kazooie, Young Link

Otras: Link de Link’s Awakening, Mario, Peach y Bowser de la boda, Samus Aran (Colección Metroid), Wolf Link, Link Arquero, Rosalina de la línea de Super Mario Bros., Boo de la línea de Super Mario Bros.

Ten en cuenta que no hay un anuncio oficial sobre un gran reabastecimiento en ninguna región, por lo que no hay garantías. Aunque tendría mucho sentido considerando que Nintendo está cerca de finalizar la línea de amiibos de Smash Bros., y probablemente es consciente de cuántos coleccionistas tienen al menos algunos vacíos en sus colecciones y probablemente no quieran recurrir a compras costosas en reventa.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Solo hay una razón por la cual no compro amiibo y es porque querría tenerlos todos.