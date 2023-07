Ratchet and Clank con problemas para correr en PC

La respetada publicación de hardware, Digital Foundry, ha concluido que aunque el portes “impresionante en general” y “deslumbrante desde el punto de vista visual”, el equipo también siente “cierto nivel de decepción de que el pulido general no esté del todo donde debería estar”.

Los recientes ports de juegos de Sony para PC, como el de The Last of Us Part 1 de este año, han sido criticados por lanzarse en un estado deficiente. En su lanzamiento, The Last of Us tenía críticas “en su mayoría negativas” en Steam, con un número significativo de jugadores que se quejaban de problemas de rendimiento y bloqueos.

Más adelante en el artículo, Digital Foundry destaca la discusión en curso sobre la capacidad del juego para ejecutarse en máquinas más lentas sin una SSD, cuando anteriormente Insomniac afirmó que la SSD era esencial para su versión de PS5.

“La diferencia entre la experiencia en la consola y el ajuste ‘muy bajo’ es realmente inmensa en términos de transferencia de datos… Presenciarás la carnicería de lo que sucede cuando intentas ejecutar Ratchet and Clank: Rift Apart en un HDD de 512GB de una PS4 de lanzamiento, incluso el ajuste ‘muy bajo’ no funciona y el juego finalmente se bloquea”, escribió.

John Linneman de Digital Foundry publicó un video en Twitter del juego funcionando en esa configuración base, y los resultados son evidentes.

El juego se ejecuta en la configuración más baja posible, pero al intentar pasar por uno de los portales del juego, se queda suspendido en el aire durante varios segundos, casi se congela por completo y finalmente se fuerza a sí mismo en la siguiente área.

Our first look at Ratchet on PC! It has a few issues but it’s overall in good shape! Infinitely better than TLOUP1 and Jedi Survivor at launch. The funniest bit is when Rich tried running the game off an actual PS4 hard drive on a machine just above min spec! https://t.co/Qt0qkYwzeu pic.twitter.com/hgFrXKVGSG — John Linneman (@dark1x) July 26, 2023

“Como dijimos”, comentó James Stevenson, director de comunidad y marketing de Insomniac, en respuesta al video y al análisis técnico de Digital Foundry sobre la versión para PC que se ejecuta en un disco duro de PS4.

“Para hacer que el juego funcione en la mayor cantidad posible de PC, Nixxes hizo lo que Insomniac no necesitaba: necesariamente, escaló el juego introduciendo ajustes de calidad y, al igual que en Marvel’s Spider-Man Remastered, eso incluye aumentar la fidelidad para sistemas de gama alta y reducirla donde sea necesario”, continuó la pieza de Digital Foundry.

Digital Foundry también mencionó en Twitter que con un disco duro más moderno, el juego funciona “bien”. Originalmente lanzado para PS5 en junio de 2021, Ratchet & Clank: Rift Apart fue promocionado como una “aventura interdimensional” que utiliza la SSD de la consola para transportar rápidamente a los jugadores entre diferentes ubicaciones.

Vía: VGC

Nota del editor: ¿Me están diciendo que un juego de generación actual optimizado para discos duros de estado sólido corre mal en un disco duro mecánico de hace como diez años? ¡Qué sorpresa e indignación! ¿Quién lo hubiera imaginado?