Se anuncian nuevos Amiibo de Tears of The Kingdom

El nuevo Nintendo Direct ha revelado muchas sorpresas para los fans de la compañía, incluyendo el remake de Super Mario RPG, un nuevo juego de Peach y más títulos que han dejado sorprendidos a los fanáticos. Sin embargo, también se tomaron el tiempo para agradecer a la gente por el recibimiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom.

Para celebrar esto se anunciara nuevos amibos de la franquicia, uno de Ganondorf y otro de Zelda.

Aquí su avance:

Se confirma que estos coleccionables llegan el próximo diciembre de 2023.

Vía: Nintendo Direct