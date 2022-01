Analista predice que el sucesor del Switch llegaría en 2024

Han pasado unos cuantos meses desde que se estrenó el Nintendo Switch OLED, pero la comunidad evidentemente ya está pensando en qué sigue después por parte de la compañía nipona. ¿Acaso se viene un nuevo modelo del Switch? ¿O finalmente tendremos a un sucesor directo? Este analista nos comparte sus predicciones.

De acuerdo con Piers Harding-Rolls, analista de Ampere Analysis, la verdadera consola next-gen de Nintendo estaría llegando a nuestras manos “hasta finales de 2024.” Platicando con GamesIndustry-biz, Harding-Rolls dijo que no anticipa un ‘Switch Pro‘ para este año, o posiblemente nunca, y que las ventas del Switch podrían empezarse a decaerse este año.

“Actualmente anticipo que las ventas del Switch en 2022 empezarán a decaer. De igual forma, los dispositivos de la familia de Nintendo Switch una vez más serán lo más vendido en este 2022 con cerca de 21 millones de unidades vendidas para los consumidores, apoyadas por el lanzamiento del Switch OLED. En realidad no espero un Switch Pro en 2022. En nuestros pronósticos tenemos la consola next-gen de Nintendo prevista para finales de 2024, así que estoy convencido de que un modelo ‘Pro’ ni siquiera existirá.”

En más de una ocasión, Nintendo ha dicho que “siempre” están trabajando en nuevo hardware, así que no cabe duda alguna que la compañía ya está muy ocupada pensando en nuevas tecnologías y formas de jugar. No sabemos si en 2024 vayamos a ver una nueva consola de su parte, pero ciertamente será interesante conocerla eventualmente.

Nota del editor: La idea de que Nintendo vaya a sacar una nueva consola en 2024 no suena como algo tan descabellado. Después de todo, todavía restarían casi tres años pero sí creo que en el intermedio estarán lanzando otra revisión del Switch. No sé me ocurre qué podría variar respecto a los modelos existentes, pero Nintendo siempre tiene ideas muy interesantes.

Via: Nintendo Life