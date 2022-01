Previo a su aparición en Hawkeye, la última vez que vimos al personaje de Kingpin, fue durante el final de Daredevil. Si bien los detalles de qué sucedió con este villano durante los cinco años del blip aún es un misterio, Vincent D’Onofrio, actor de este antagonista, ofreció una idea de lo que ha pasado con el rey del crimen en Nueva York mientras que el resto del MCU se enfrenta a problemas multidimensionales.

En una entrevista con Comicbook, D’Onofrio fue cuestionado sobre lo que sucedió con Kingpin desde la última vez que lo vimos en la pantalla chica. De esta forma, el actor ha señalado que este personaje perdió su poder criminal, y lo que vemos en Hawkeye es a alguien que trata de recuperar su posición. Esto fue lo que comentó:

“Creo que perdió su poder. Creo que su imperio se derrumbó porque estaban sucediendo todas estas cosas de otro mundo. Dada la oportunidad, podría haber sido capaz de hacer crecer su imperio durante esa etapa, pero no se le dio esa oportunidad. Así que creo que, en lo que respecta a Hawkeye, está en camino de recuperar lo que es suyo. Creo que está claro, por la escena con Vera [Farmiga] y la escena con Maya [de Alaqua Cox], todas las escenas con Maya, que su mente está puesta en ser el rey, así que eso es lo que va a ser. Tienes que entender que cualquiera que interprete a cualquiera de estos tipos de personajes en el MCU tendrá una respuesta similar a esa, porque, en los cómics, nunca morimos. Solo algunos de los personajes de Marvel han perdido su poder, ya sea monetario, mágico o de superhéroe, pero la mayoría los recupera. Ese es el canon general del MCU, de los cómics, de Marvel Comics, por lo que no puedes esperar una respuesta menos que esa de alguien que interpreta a uno de los personajes”.

Claro, aún hay dudas que necesitan una respuesta, como su relación actual con Daredevil y el paradero de Vanessa. Sin embargo, estas son cuestiones que tal vez tengan una respuesta en futuras series o película del MCU, ahora solo estamos felices de ver a Vincent D’Onofrio en un papel que nació para interpretar.

Daredevil es una de las mejores producciones de Marvel, así que ver a Matt Murdock y a Kingpin en Spider-Man: No Way Home y en Hawkeye respectivamente, fue algo espectacular. Solo esperemos que este no sea el final para ellos, y más proyectos tengan a este dúo incluido.

