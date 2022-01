Cuando Horizon Zero Dawn y Days Gone llegaron a PC, se reportaron varios errores en estas versiones. De esta forma, los fans estaban preocupados de que God of War sufriera del mismo destino. Sin embargo, recientes previos han demostrado que este no es el caso, y un nuevo análisis ha dejado esto más que en claro.

El día de hoy, Digital Foundry publicó un nuevo video que pone cara a cara la versión de PS5 con la de PC, y se ha llegado a señalar que el nuevo lanzamiento es la mejor forma de disfrutar del trabajo que Sony Santa Monica nos entregó en 2018.

Si bien la versión de PS4, PS4 Pro y PS5 aún valen la pena, Digital Foundry ha señalado que en PC con las opciones correctas, lo cual incluye una tarjeta gráfica como la RTX 2060, el juego alcanza unos estables 60fps en casi todo momento. De igual forma, algunos de los problemas relacionados con texturas y partículas presentes en consolas, no se encuentran en la versión de PC.

Te recordamos que God of War ya está disponible en PC. En temas relacionados, nosotros también ya probamos God of War en PC, y aquí te decimos qué tal está. De igual forma, God of War Ragnarok ha recibido su primera clasificación.

Nota del Editor:

God of War en las consolas de PlayStation sigue siendo una opción válida. Sin embargo, si eres de aquellos que se obsesionan con el framerate, entonces la versión de PC es para ti. Todas las opciones presentes hacen que esta sea una experiencia de primer nivel en todos los sentidos técnicos, siempre y cuando tengas las componentes necesarios.

Vía: Digital Foundry