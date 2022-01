Troy Baker se une al mercado de los NFT

Las controversias alrededor de los NFT no se detienen. El día de hoy, la comunidad de jugadores despertó con el anuncio de que Troy Baker, actor de voz reconocido por papeles como Joel en The Last of Us, se ha unido a una compañía de NFT.

Por medio de su perfil de Twitter, Baker reveló que se ha unido a Voiceverse, una empresa que ayuda a hacer posible y promover NFT de voz con tecnología de IA. De esta forma, es posible crear podcast, audiolibros y otro tipo de productos que necesitan de voz, sin la necesidad de un actor de voz. Esto fue lo que comentó Baker:

“Me estoy asociando con @VoiceverseNFT para explorar formas en las que juntos podamos brindar nuevas herramientas a nuevos creadores para hacer cosas nuevas y permitir que todos tengan la oportunidad de poseer e invertir en las IP que crean. Todos tenemos una historia que contar. Puedes odiar. O puedes crear. ¿Qué será?”

I’m partnering with @VoiceverseNFT to explore ways where together we might bring new tools to new creators to make new things, and allow everyone a chance to own & invest in the IP’s they create.

We all have a story to tell.

You can hate.

Or you can create.

What’ll it be? pic.twitter.com/cfDGi4q0AZ — Troy Baker (@TroyBakerVA) January 14, 2022

En respuesta a esta revelación, la comunidad ha reaccionado de una forma negativa. En Twitter, Baker ha recibido cientos de comentarios de gente que está en contra de esta decisión, señalando que la propuesta de Voiceverse perjudica a los actores de voz pequeños.

“Esta es una idea escandalosamente mala. Además del bumf de NFT, está ‘aquí una herramienta de inteligencia artificial que puede hacer que los actores de voz sean inútiles’. No solo estás removiendo la escalera para que los artistas de voz simplemente encuentren su lugar, también estás *devaluando tu propio trabajo*. Asombrosamente, abrumadoramente terrible”.

This is an outrageously bad idea. On top of the NFT bumf, it's "Here is an AI tool that can render voice actors useless". You're not only pulling up the ladder for voice artists just finding their feet, you're also *devaluing your own work*. Staggeringly, blisteringly terrible. pic.twitter.com/FJLVc7txB7 — Bison 'Guy Kelly' Sexhorn Twitch.tv/Brainmage (@Brainmage) January 14, 2022

La reacción ha sido negativa, y parece que Troy Baker ha perdido el respeto de algunos de sus fans. En temas relacionados, SEGA podría abandonar el mercado de los NFT, pero solo bajo una condición. De igual forma, GameStop abrirá su propia tienda para este mercado.

Nota del Editor:

A nadie le gustan los NFT. Todas las propuestas de este mercado han sido recibidas de forma negativa, y parece que la comunidad nunca aceptará a este negocio como parte de alguna industria. Solo los inversionistas están apoyando estas propuestas, pero la pregunta es: ¿hasta cuándo?

