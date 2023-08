A Ubisoft no le preocupan las bajas ventas de Sparks of Hope

A pesar de las sólidas críticas y una espera de cinco años para la secuela, “Sparks of Hope” decepcionó en términos comerciales tras su lanzamiento en octubre pasado, según su editor. El CEO Yves Guillemot incluso sugirió más tarde que la compañía debería haber retenido “Sparks of Hope” hasta la próxima consola de Nintendo.

Sin embargo, en una entrevista reciente, la productora de la serie, Cristina Nava, afirmó que el estudio de Milán no está preocupado por el rendimiento en el lanzamiento de la secuela, ya que espera que “Sparks of Hope” venda durante un largo período de tiempo, al igual que lo hizo su predecesor.

“El primer Mario + Rabbids tuvo más de 10 millones de jugadores”, dijo Nava. “Aunque es Mario, también es un juego de género: una aventura táctica por turnos. Por lo tanto, no podemos esperar vender grandes cantidades al principio, porque un juego así es una llama lenta”. “Aunque al principio parecía que ‘Sparks of Hope‘ no cumplió con las expectativas, confiamos en que a lo largo de varios años crecerá. Porque ha sido recibido, tanto por la prensa como por el público, muy, muy bien. Solo es cuestión de darle tiempo, con el boca a boca, etc.”

La productora afirmó además que ya había visto que el boca a boca positivo alrededor de “Sparks of Hope” había crecido desde su lanzamiento.

“Es más accesible que el primer juego, porque introdujimos combates en tiempo real, así que para los jugadores menos experimentados los guiamos de la mano. Por lo tanto, estoy segura, y ya he presenciado eso, que el boca a boca crecerá. “No estamos preocupados en nuestro lado, porque sabemos que logramos lo que queríamos con esta secuela. En nuestro lado, no estamos preocupados y estamos satisfechos con lo que hicimos”.

A pesar de existir desde 1998, Ubisoft Milan realmente solo se dio a conocer en la escena internacional después de asociarse con Nintendo en el Mario + Rabbids original en 2017.

Actualmente, Milán está ayudando a finalizar “Star Wars: Outlaws” de Massive Entertainment, junto con contenido descargable para “Sparks of Hope“. Cuando se le preguntó qué planea hacer más allá de eso, Nava confirmó que Milán liderará otro juego “grande y cautivador”.

Vía: VGC

Nota del editor: Este género me gusta, amo a los rabbids, pero el juego no me atrapó nunca. Espero que de verdad la gente que es fan mantenga viva la franquicia.