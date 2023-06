Nuevo tráiler del nuevo DLC de Mario + Rabbids: Sparks of Hope

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct, mismo en el que la franquicia de Mario estuvo muy presente, destacando el remake de Super Mario RPG y también una nueva entrega en dos dimensiones. Sin embargo, antes de que estos grandes lanzamientos se hagan presentes, es momento de que el personaje siga interactuando con los Rabbids.

Como algunos saben, Mario + Rabbids: Sparks of Hope está recibiendo contenido DLC, con una conclusión que se espera en la aparición del muy querido Rayman. Y ahora, ha llegado oficialmente la segunda parte conocida como The Last Spark Hunter, la cual ofrece una nueva aventura con misiones de historia y también rivales desafiantes de batalla.

Aquí puedes ver su tráiler:

Esta es la descripción del DLC:

Explore los Jardines Melódicos e investigue para encontrar el origen de la amenaza que se cierne sobre este lugar que una vez fue vibrante con la música. Conoce a los habitantes salvajes del planeta, explora la jungla musical y las misteriosas ruinas esparcidas por este nuevo bioma, y ​​navega a través del vasto mar y los lagos resplandecientes en tu barco recién descubierto. Pero ve con cuidado, ya que nuevos enemigos te esperan en este peligroso camino. Golems y Fieldbreakers recorren el planeta y proporcionarán nuevos desafíos tácticos, incluso a los más experimentados.

Recuerda que este contenido ya está disponible y que es necesario contar con el juego base de Mario + Rabbids: Sparks of Hope para poder acceder.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Es un poco triste que no se le hizo mucho ruido a este juego a comparación de la primera entrega. Esperemos que Rayman logre compensar la falta de interés.