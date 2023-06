Surgen las primeras reseñas de Final Fantasy XVI

La espera terminó, Final Fantasy XVI está prácticamente en las manos de los consumidores y con la fecha del embargo venciendo, surgieron las primeras reseñas de la última entrega de una de las franquicias más emblemáticas, no solo de Square Enix sino del género RPG.

No es una sorpresa que la gran mayoría de la prensa especializada esté otorgando la calificación perfecta a Final Fantasy XVI, por cierto, puedes leer nuestra propia reseña dando clic aquí. Mientras tanto checa lo que están diciendo los demás medios a continuación.

Final Fantasy XVI es un soplo de aire fresco para la franquicia de Final Fantasy, a pesar de adentrarse en su espacio más oscuro, más crudo y más maduro hasta el momento. Su combate muestra una acción dinámica respaldada por una gestión de habilidades similar a los RPG. Sus momentos más destacados realmente muestran exhibiciones fenomenales de poder en diversas formas, mientras que sus momentos más bajos logran tocar las fibras emocionales de los jugadores de manera efectiva. Puede que no sea lo que los fanáticos de Final Fantasy esperan, pero vaya, es lo que los juegos de Final Fantasy DEBERÍAN ser en el futuro. FFXVI no tiene un punto fuerte en particular, ya que su presentación en su conjunto es una recopilación cautivadora y divertida de las mejores partes de los videojuegos, sin relleno ni frivolidad. A los propietarios de PS5, les ruego que no se pierdan lo que actualmente es mi juego favorito de la generación de PS5 hasta ahora. – Digital Chumps

Final Fantasy XVI es la combinación perfecta de narrativa, gráficos, ritmo, tensión y combate, y cuenta la historia más adulta de la serie. El juego es, sin lugar a dudas, uno de los mejores del año, así como uno de los mejores títulos de Final Fantasy hasta la fecha. – Malditos Nerds

El juego no es perfecto, su ritmo es irregular y las misiones secundarias pueden ser aciertos o errores, pero la combinación del combate y la historia en general es lo suficientemente fuerte como para reducir cualquier queja a pequeños detalles. Recientemente, Square Enix ha afirmado que Final Fantasy puede adoptar muchas formas diferentes según el equipo detrás de él, y los creadores de la Creative Business Unit III han logrado hacer de este último juego algo propio. Se ha puesto tanto amor y cuidado en asegurarse de que esta experiencia se sienta épica y recompense a su base de fanáticos, a pesar de que está haciendo muchas cosas nuevas. Final Fantasy XVI es una prueba de que lo inesperado puede ser tan disfrutable como lo tradicionalmente probado. – Game Rant

Final Fantasy XVI es un brillante ejemplo de juegos centrados en la narrativa en su mejor momento, con una narración inmersiva y una acción cinematográfica que te invita a adentrarte en su mundo ricamente detallado. El extenso y profundamente inmersivo entorno y el elenco de personajes entrañables y plenamente realizados establecen un estándar de oro para los títulos de Final Fantasy, ofreciendo algo que es más que la suma de sus partes. Final Fantasy XVI es un viaje increíble y sin duda uno de los mejores juegos jamás creados. – TRG