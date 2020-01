5 JRPGs ideales para entrar al género

Uno de los géneros más apasionantes de este medio es el del Rol. Aquellos juegos que nos ponen en los zapatos de cierto personaje para vivir grandes aventuras. Como es su costumbre, los japoneses adoptaron este formato y los hicieron propio, al punto de que es muy fácil reconocer a los ahora llamados JRPG o RPGs japoneses. Para muchos, esta forma de videojuego puede ser bastante intimidante, sin embargo, hay varias formas de entrarle sin morir en el intento. En caso de que seas de los que siente curiosidad por estos títulos pero no sabes bien por dónde empezar, acá te van cinco grandes recomendaciones que nos parecen ideales para principiantes.

Vale la pena mencionar que nuestras recomendaciones se limitaron a títulos que representan de la forma más pura lo que conocemos como JRPG, es decir, estamos frente a juegos con combate por turnos y todos los elementos propios del género.

Dragon Quest VIII & XI

El verdadero padre del género. Muchos consideran que Final Fantasy es la serie más icónica de los JRPG pero en realidad, la que lo cimentó y dio forma en general fue Dragon Quest. Por alguna razón, en América, la saga creada por Enix jamás ha despegado para alcanzar los niveles de popularidad que tiene en Japón, sin embargo, te podemos asegurar que es para todos. La simpleza de sus mecánicas y lo encantadoras que son sus historias, la convierten en una puerta de entrada ideal para cualquiera. ¿Por dónde comenzar? Muy probablemente la mejor opción sea que tomes la octava u onceava entrega, no te vas a arrepentir.

Pokémon

Sin lugar a dudas, el primer JRPG en forma que muchos de los que crecimos en los noventa pudimos disfrutar. Pokémon es actualmente una de las franquicias más grandes e importantes de todo el mundo, no obstante, su núcleo sigue siendo exactamente el mismo que tuvo en sus inicios. Así es, los juegos de la serie principal de Pikachu y compañía pueden ser una más que ideal entrada para cualquiera que quiera probar por primera vez las mieles de un juego de rol por turnos hecho en Japón. Lo anterior lo decimos porque sus reglas son muy básicas y sencillas de entender pero no por eso simplonas, es decir, toma todo lo que hace especial al subgénero y lo presenta de manera simplificada. En esta caso, no importa la generación por la que empieces, cualquiera es una gran opción.

Super Mario RPG / Paper Mario / Mario & Luigi

La idea de poner a Mario en medio de un RPG siempre nos sonará descabellada, sin embargo, durante la era de los 16 bits y el Super Nintendo, Square, con toda su experiencia con el género, logró algo verdaderamente destacado. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars fue justamente la puerta de entrada a los JRPG para muchos, esto gracias a cómo es que simplificaba complejas mecánicas en algo que cualquiera pudiera entender. A pesar de que la serie no siguió como tal, tuvimos una especie de secuela espiritual con la saga de Paper Mario, la cual, en cualquiera de sus entregas, también es una gran idea para entrar al género. Mismo caso de los Mario & Luigi.

Final Fantasy VII

Nuestra lista simplemente no podía estar completa sin un representante de Final Fantasy. Si bien, cada una de las entregas de la saga de Square Enix busca reinventar por completo la forma en la que funcionan los juegos de rol, la verdad es que también tiene un par de juegos bastante tradicionales que creemos, serían ideales para cualquier principiante. Además de ser uno de los juegos más aclamados y queridos de todos los tiempos, puede que Final Fantasy VII sea la mejor puerta de entrada que puedas tener al mundo de los JRPG pues al menos en su tiempo, así lo fue para muchos de nosotros que pasamos cientos de horas pegados a nuestros PlayStation sin poder creer el tipo de aventura que se estaba desenvolviendo ante nosotros.

Tokyo Mirage Sessions #FE

Actualmente, los juegos de Persona se encuentran viviendo en medio de un boom de popularidad. En caso de que sientas tentación de por qué es que la gente está tan enamorada de la serie de Atlus pero a la vez, sientas un poco intimidante tomar un juego como la cuarta o quinta entrega de la serie, entonces te diríamos que el mejor proceso de entrada se puede dar a través de Tokyo Mirage Sessions #FE, título originalmente lanzado en el Wii U que ahora ha recibido una versión mejorada en el Switch que en efecto, toma toda la fórmula de la serie antes mencionada y la simplifica en muchas maneras. Aunque no lo creas, este juego en específico está pensado para principiantes, pues te explica de manera muy clara cómo es que funciona todo, además de usar un lenguaje sumamente entendible en sus mecánicas y estructura general.