5 decepciones del primer semestre de 2021

Los primeros seis meses de este 2021 fueron verdaderamente sorprendentes y hasta apasionantes si de estrenos de videojuegos hablamos, sin embargo y como es lo normal con esta industria, no todo fue mile sobre hojuelas. Cumplir con las altas expectativas de un exigente mercado o simplemente entregar una experiencia digna, fueron objetivos que no se cumplieron en más de una ocasión y que desafortunadamente, nos llevaron a decepciones difíciles de olvidar. Ahora que el primer semestre del año ha concluido, decidimos echar una mirada hacia el pasado para recordar a cinco títulos que, o fueron un completo desastre, o simplemente se quedaron por muy por debajo de lo que estábamos esperando de ellos. Esperamos tus comentarios al respecto.

The Medium

Tanto el Xbox Series X, como el Xbox Series S, se lanzaron sin ninguna entrega First Party que viniera a justificar su hardware. Claro que tuvimos varios juegos multiconsola bastante interesantes que nos permitieron estrenar de buena forma a las nuevas consolas de Microsoft, pero algo seguía faltando. En un trato especial con el pequeño estudio polaco, Bloober Team, se acordó una exclusiva temporal en consolas para tener a un juego que echara mano de las enormes capacidades de carga de los nuevos Xbox. Para lograrlo, se creó un nuevo survival horror que prometía hacerle tributo a grandes del género regresándonos a sus raíces. Muy emocionados comenzamos con esta aventura para en poco tiempo darnos cuenta de sus fuertes carencias a nivel de gameplay y de narrativa, además de que en temas gráficos, para nada lucía como un juego de siguiente generación. Vaya decepción la que nos llevamos al toparnos con un título tan mediano.

Destruction Allstars

Al igual que del lado de Xbox, el estreno del PlayStation 5 se sintió un poco débil en cuanto a juegos disponibles, por más que existieron algunos bastante interesantes que solo salieron dentro de la marca. Arrancó 2021 y el mercado estaba sediento por cualquier experiencia que buscara sacar jugo de todo el nuevo hardware de Sony. Así, en febrero se lanzó el intento por conquistar al complicado mercado del multiplayer online, esto a través de una exclusiva para el PS5 bajo el nombre de Destruction AllStars. El resultado del trabajo de los no tan conocidos, Lucid Games, fue bastante pobre en todo sentido. Si bien estaban entregando un juego interesante y hasta original en cuanto a mecánicas, su estilo sacado de otros títulos del género lo hacían sentir un tanto genérico y sin personalidad propia. Si a esto le sumas lo reducido de su contenido inicial y las pocas personas que le dieron una oportunidad por más que fuera parte de PlayStation Plus, tienes como resultado un juego que rápidamente pasó al olvido.

Balan Wonderworld

La idea de tener un juego de plataformas y aventuras completamente nuevo creado por los padres de Sonic y siendo publicado por Square Enix, sonaba a una fórmula que simplemente no podía fallar. A pesar de lo anterior, desde que fue mostrado con tráilers y demos, algo no encajaba con Balan Wonderworld, algo estaba fuera de lugar. Como sea, lo más prudente fue esperar a su lanzamiento. Llegó el 26 de marzo y en cuanto le pusimos las manos encima al nuevo trabajo de Yuji Naka y Naoto Ohshima, nos dimos cuenta de que nuestras sospechas estaban bien fundamentadas. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió durante el desarrollo de este título estrenado en prácticamente todas las plataformas, pero de lo que sí estamos completamente convencidos, es de que se nos entregó un videojuego terriblemente mal diseñado, mal aterrizado y mal ejecutado. Con mecánicas pobres sin ningún chiste, mediocre diseño de niveles, arte inconsistente, una historia sosa, entre muchos más defectos, nos parece que sí podemos ir colocando a este título como uno de los peores en un largo tiempo. Aléjate de él.

Biomutant

Pasar muchos años en desarrollo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el tiempo extra puede ser de gran ayuda para que todos los conceptos e ideas de un proyecto se puedan aterrizar y pulir de la manera correcta, pero por el otro, se puede perder de la mira una visión y entrar en el famoso development hell. En 2015 se anunció que un grupo de desarrolladores que habían trabajado en Avalanche Studios en series como Just Cause, formaban una nueva compañía bajo el nombre de Experiment 101. Dos años más tarde, revelaban su primer título: Biomutant. Los meses pasaron, después los años, hasta que de la nada, THQ Nordic salió a comunicar que su nuevo juego de mundo abierto que tenía emocionados a algunos, finalmente se estrenaría en mayo. Llegó la fecha y para nuestra sorpresa, todo ese tiempo en desarrollo, simplemente no se vio reflejado en el producto final. A pesar no ser un desastre total ni mucho menos, Biomutant es un videojuego con un montón de deficiencias en su combate y en cómo es funciona dentro de su género, esto sin mencionar una historia poco interesante y un arte sin encanto.

Mario Golf: Super Rush

Los juegos de deportes protagonizados por Mario siempre han tenido muchos altibajos. A pesar de que a varios de ellos les guardamos especial cariño, la realidad es que sobre todo, el trabajo de Camelot en las series de Mario Tennis y Mario Golf, ha tenido momentos verdaderamente malos. Dejando un poco de lado todo este asunto, la idea de Mario Golf: Super Rush nos emocionó mucho, sobre todo por el buen paso que han tenido las exclusivas First Party del Switch, es decir, todos esperábamos que este título se convirtiera en el mejor de la serie a la que representa. La decepción llegó cuando nos dimos cuenta de que estábamos frente a un juego al que claramente le faltó tiempo en el horno, pues además de que se siente corto de contenido, sus ideas de reinventar a este deporte con modos como el Speed Golf, simplemente no funcionaron en la práctica. Lo mejor fue dejarlo de lado y regresar al fabuloso Mario Golf: World Tour de 3DS.