343i habla sobre el retraso de Halo Infinite

El retraso de Halo Infinite definitivamente fue el golpe más duro que recibió la nueva generación de consolas Xbox el año pasado. Lo que inicialmente sería un título de lanzamiento para el Series X|S, terminó por ser una entrega que llegaría un año más tarde a estas nuevas plataformas. 343 Industries sabe que este retraso fue difícil, pero se enorgullece de la decisión de Xbox por haberle dado prioridad a la experiencia del usuario.

Platicando con IGN, Joseph Staten veterano de Halo, explicó que había mucha presión por lanzar el juego a tiempo, pero tras la recepción que tuvo con el primer vistazo a su gameplay, sabían que debían hacer algo al respecto.

“Había una enorme presión de cumplir con su lanzamiento. Y creo que se trata de un increíble ejemplo del liderazgo de Xbox al hacer lo correcto por los fans, por los jugadores, aunque les haya dolido. Y sí, hubo consecuencias que pagar por eso. Pero se trató de una decisión en donde pensamos al 100% en poner a los jugadores ante todo lo demás, y estoy orgulloso del estudio y de Xbox por tomar esa decisión.

Si nosotros no mantenemos un alto estándar, si no nos comprometemos a la excelencia y si no nos comprometemos a que cada vez que lancemos algo cumpla con las expectativas de los clientes, y las nuestras, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo.”