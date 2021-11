Dead Cells es considerado uno de los estandartes de la escena independiente del momento. Con varias expansiones ya disponibles, tanto de paga como gratuitas, era inevitable que una colaboración entre sus contemporáneos se hiciera realidad tarde o temprano. Este es el caso de la más reciente actualización, la cual agrega a personajes como Hollow Knight al juego.

La actualización más reciente de Dead Cells, conocida como Everyone Is Here, agrega skins y armas de Blasphemous, Skul: The Hero Slayer, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Curse of the Dead Gods y Hollow Knight. De esta forma, será posible recorrer esta prisión, vestido como uno de los héroes contemporáneos de la escena independiente.

La actualización número 26 de Dead Cells ya está disponible, pero solo en PC. Por el momento se desconoce cuándo es que los jugadores de consolas y Mac podrán disfrutar de este contenido adicional, el cual vale mucho la pena. Algunos de estos, como el Penitente de Blasphemous quedan a la perfección con el estilo de este roguelike, pero Juan de Guacamelee sí desentona un poco.

Hablando de indies, aquí puedes checar nuestra reseña de Death’s Door. De igual forma, aquí te contamos qué tal está The Artful Escape.

Este tipo de contenidos siempre valen la pena. Es agradable ver que un juego como Dead Cells siga recibiendo contenido. De igual forma, esta es una gran forma de recordarle al público que estas series invitadas también tendrán nuevos juegos en el futuro. Esperemos que esto signifique que un Guacamelee tres pronto sea una realidad.

Vía: Motion Twin