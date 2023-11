Ya se filtró el remake de Super Mario RPG

Nos encontramos a solo unos días del lanzamiento del tan esperado remake de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Sin embargo, y justo como ha pasado con varios juegos de Nintendo, esta entrega ya se ha filtrado, por lo que los spoilers han comenzado a rondar por el internet.

De acuerdo con OatmealDome, famoso leaker, filtraciones relacionadas con Super Mario RPG ya giran por redes sociales como Twitter y Reddit. Entre los datos que se han dado a conocer, y que no afectan la experiencia del público, se ha descubierto que esta entrega corre en Unity, y que el nombre interno por parte de Nintendo para este proyecto fue Stella.

[Super Mario RPG] The game has leaked to the Internet. It runs on the Unity engine (version 2021.3.15f1). Nintendo’s internal codename for the game is “Stella”. If you don’t want to see spoilers, implement spoiler avoidance measures now. (thanks @Arid_04) — OatmealDome (@OatmealDome) November 10, 2023

Si bien es cierto que estamos hablando del remake de un juego de hace 30 años que llegó originalmente al Super Nintendo, también es cierto que es probable que esta sea la primera vez que toda una generación pueda disfrutar de esta historia, por lo que los spoilers siguen representando un peligro para cierto público. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que veamos contenido nuevo en este título.

Esta no es la primera vez que una filtración de este tipo sucede. Si bien aún se desconoce cómo es que el remake de Super Mario RPG llegó a las manos del público antes de tiempo, recordemos que algo similar sucedió con Super Mario Bros. Wonder hace tan solo un par de semanas, cuando una tienda comenzó a vender este título antes de su fecha de lanzamiento, por lo que lo mismo puede estar sucediendo con el RPG.

Junto a la posibilidad de spoilers, la filtración también podría dar pie a que el código del juego esté disponible en internet, lo cual significa que copias pirata de esta entrega estén a la disposición de todos aquellos que lo desean. Afortunadamente, por el momento no hay información sobre este punto.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars es uno de los RPG más amados del Super Nintendo, el cual unió a la Gran N con Squaresoft, los desarrolladores del título original de 1996. Sin embargo, disfrutar de este clásico hoy en día se ha vuelto algo bastante complicado.

Más allá de la versión original de Super Nintendo, la única forma de disfrutar de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars hoy en día es por medio del Super Nintendo Mini, en donde este título ya viene pre-instalado. Sin embargo, conseguir una de estas mini consolas actualmente es bastante caro. Si bien el título también llegó a estar disponible en las tiendas virtuales del Wii y Wii U, esto ya no es una opción.

Por el momento, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars no está disponible en la aplicación de SNES que encontramos en el Switch por medio de una suscripción al servicio en línea de la compañía, aunque esto bien podría cambiar en un futuro.

Esto deja solo al remake como la opinión más accesible hoy en día para el público que nunca ha experimentado este clásico. No solo este título es recordado por su interesante historia, unión de elementos de RPG y plataformas, humor y darnos la primera oportunidad de jugar junto a Bowser, sino que fue la principal inspiración de las siguientes series RPG de Nintendo y Mario.

Si bien nunca vimos un Super Mario RPG 2 con Squaresoft, Nintendo continuó expandiendo su catálogo dentro de este género con series como Paper Mario y Mario & Luigi, entregas que el legado que comenzó en 1996. Si bien las primeras entregas de estas respectivas series fueron amadas por el público, los últimos títulos han dejado a desear.

Te recordamos que el remake de Super Mario RPG llegará al Nintendo Switch el próximo 17 de noviembre. En temas relacionados, esta entrega contará con un manual especial. De igual forma, ya sabemos cuándo llegará la película de Super Mario Bros. a Netflix.

Nota del Editor:

Las filtraciones hoy en día parecen ser algo imposible de evitar. Sin embargo, todos aquellos que desean experimentar esta entrega por primera vez, y todos los que desean sorprenderse ante posible contenido nuevo, deben mantenerse lo más alejado posible de redes sociales.

Vía: OatmealDome