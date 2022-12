Ya puedes escuchar el tema musical de Super Mario Bros. La Película

En la actualidad hay dos avances disponibles relacionados a la película oficial de Super Mario Bros. y hay algo que ambos tienen en común, su fondo musical que da un giro hacia lo épico. Sin embargo, como siempre hay voces y efectos de sonido de los personajes no se puede escuchar muy bien, pero afortunadamente este problema ya quedó resuelto.

Como se ha escuchado, la composición es una especie de arreglo para el primer nivel del juego de NES, solo que con toques más orquestales para darnos la pauta de entrar a una aventura de grandes proporciones. Y este ya se puede escuchar mediante Youtube, proviene del canal Black Hydra, y claramente es la pieza en todo su esplendor.

Escúchalo aquí:

Black Hydra, es un equipo de composición que se especializa en música publicitaria de películas, música de cine y televisión. Crea música para trailers, así como piezas personalizadas para promociones de televisión, comerciales y campañas publicitarias de videojuegos. Ha trabajado en proyectos como Black Adam, Spider-Man: No Way Home, The Batman y más.

Recuerda que el OST de la película está siendo creado por la propia Illumination en supervisión de Koji Kondo.

La cinta se estrena el 30 de marzo de 2023.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Ojalá las demás piezas de la cinta tengan toques sutiles de los juegos de la franquicia. Pues al final del día, los sonidos son algo que van en total sincronía con Mario.