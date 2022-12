Conoce el parque temático de Mario en México

Pese a que por el momento no hay planes para crear un Super Nintendo World en México, recientemente se dio a conocer que un parque temático de Super Mario Bros. ha llegado a la Ciudad de México, el cual estará abierto al público en general por lo que resta del año.

Este parque se ubica en la Plaza Cívica Emilio Carranza, localizada en la Av. Emiliano primera sección, Moctezuma primera sección, alcaldía Venustiano Carranza. La entrada es completamente gratuita, y además de tomarse fotos con Mario, Luigi, Yoshi y Toad, todos los asistentes también podrán participar en una serie de actividades, así como una tirolesa y un recorrido por un tren, el cual es solo para menores de edad. Esto fue lo que comentó Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de Venustiano Carranza, al respecto:

“Cuenta con una velaria donde las personas podrán realizar actividades recreativas y culturales, como danzón y zumba; en sus modernos juegos infantiles con pasto sintético, los niños se divertirán sin límites y con toda seguridad, también los pequeños y jóvenes vivirán grandes emociones extremas con su tirolesa de 50 metros de largo y puente colgante de 25 metros, y podrán refrescarse con su fuente danzarina multicolores, entre otros beneficios”.

Es importante mencionar que las figuras de Mario y compañía solo forman parte de la decoración del lugar, y esta nueva versión de la Plaza Cívica Emilio Carranza es una remodelación que tiene como enfoque, no celebrar el legado de Nintendo, sino crear un espacio para todas las familias.

Nota del Editor:

Ojalá en un futuro sea posible ver un Super Nintendo World en México. Fuera de Six Flags, no hay un gran parque en la Ciudad que valga la pena visitar, y este nuevo parque con un par de figuras de Mario no será suficiente para atraer al público.

Vía: El Heraldo de México