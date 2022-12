Con Pokémon Scarlet & Violet ya en las manos del público, los eventos especiales han comenzado. Hace un par de días tuvimos la oportunidad de capturar una serie de Eevees con una teracristalización especial. Ahora, la incursión especial de Charizard ha comenzado.

En estos momentos, todos los jugadores tienen la oportunidad de unirse a una incursión especial de siete estrellas, en donde pueden pelear contra un Charizard de nivel 100. Lo que hace especial a esta pelea, es que la criatura cuenta con una teracristalización de dragón. Junto a esto, esta es la primera vez que un pokémon que no forma parte del Dex de Paldea está disponible para todos los jugadores.

Si bien los jugadores pueden luchar contra el Charizard de siete estrellas varias veces, solo pueden capturarlo una vez. Además, esta captura tiene un candado de Shiny, lo que significa que los usuarios no tendrán que preocuparse por tratar de encontrar un Shiny Charizard mientras realizan incursiones.

Para acceder a las incursiones de siete estrellas en sus propios juegos, los jugadores también deberán haber desbloqueado las incursiones de seis estrellas. Pueden hacer esto completando el Torneo Academy Ace después de completar la historia principal del juego. Si no has desbloqueado incursiones de seis estrellas, los jugadores tendrán una segunda oportunidad de obtener a Charizard, ya que el evento volverá entre el 15 y 18 de diciembre.

Nota del Editor:

Las incursiones son muy divertidas. Este es uno de los elementos que se conservaron de Sword and Shield. Aunque aún no he obtenido mi Charizard, no puedo esperar para unirme a una partida con extraños, o en compañía de unos amigos, para obtener a este pokémon.

Vía: Comicbook