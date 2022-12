Nuevos actores se suman a The Boys

Después del fantástico final de la tercera temporada de The Boys, los fans esperan con ansias nueva información sobre el regreso de la serie de Amazon. Es así que recientemente se dieron a conocer nuevos detalles sobre algunas de las caras conocidas y nunca antes vistas que regresarán en un futuro.

Como seguramente ya lo saben, Jeffrey Dean Morgan tendrá un misterioso papel en la cuarta temporada de The Boys. Juntos a esto, se ha confirmado que Simon Pegg retomará el papel de Hugh Campbell Sr., algo que vimos por última vez en la primera temporada de la serie.

Junto a esto, se ha revelado que Rosemarie Dewitt ha sido seleccionada para interpretar a la madre de Hughie, a quien se le ha mencionado en el pasado, pero esta será la primera vez que la veremos en pantalla. Por último, Rob Benedict, famoso por aparecer en Supernatural, y Elliot Knight, reconocido por su papel en Once Upon a Time, aparecerán en la nueva temporada de The Boys, aunque por el momento se desconoce a qué personajes interpretarán.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre la cuarta temporada de The Boys. Sin embargo, considerando que las filmaciones ya han comenzado, solo es cuestión de tiempo antes de que tengamos un vistazo a esta producción. En temas relacionados, el creador de The Boys no está contento con los trolls. De igual forma, el spin-off de la serie ya tiene nombre.

Vía: Comicbook