Marvel’s Midnight Suns tendría conexión con Marvel’s Spider-Man

El día ha llegado y finalmente se ha lanzado Marvel’s Midnight Suns, videojuego de estrategia que emplea a los superhéroes más populares y otros que no tanto de la marca de cómics. Y si bien, se ha estipulado que no tiene conexión con más videojuegos, parece que hay un elemento interesante que llega prácticamente desde Spider-Man de Insomniac Games.

Como ya se sabe, Spider-Man aparece en este nuevo videojuego y para quienes hayan puesto el videojuego en idiomas que no sean inglés seguro no notaron nada, pero para quienes no dejaron en su lengua nativa obviamente escucharon a Yuri Lowentahl. Este actor de voz es ni más ni menos que el propio Peter Parker de los juegos de PlayStation.

Claro, no es el mismo personaje que conocemos de dichos juegos, pero conserva la esencia al menos en la parte de la voz, además de su humor característico en todas las encarnaciones. Por su parte, Yuri está buscando darle un timbre algo distinto para que sea difícil de reconocer, pero al final si se ven los créditos es evidente encontrar ahí su nombre.

Lowenthal también interpretó al personaje en Marvel’s Ultimate Alliance 3 , por lo que está más que familiarizado con interpretar versiones diferentes del mismo personaje. Y obviamente no va a dejar de lado su trabajo con Insomniac, dado que presuntamente el segundo juego principal del arácnido saldrá en PlayStation 5 para el 2023.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda es buena noticia que el actor tenga consistencia del personaje, eso solo da emoción para escucharlo en el siguiente juego de Spider. Ojalá nos muestren ya un primer avance largo.