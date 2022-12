Digimon Survive alcanza buena cifra de copias vendidas

Uno de los juegos que no tenía muchas esperanzas para este año fue Digimon Survive, el cual al final de todo resultó ser una gran aventura gráfica combinada con batallas estratégicas que cumplió en sus dos ramas. Y ahora, se le ha dado su respectivo reconocimiento, dado que anunciaron que llegó a una meta de ventas importante.

Mediante las redes sociales, el publisher del juego, Bandai Namco, anunció que este videojuego ha alcanzado a distribuir poco más de 500,000 unidades en el mundo. Esto se divide en las diferentes plataformas donde está disponible. Por lo que podría tratarse de todo un suceso, eso se debe a que la franquicia Digimon siempre vende más de otros artículos.

