Ya puedes disfrutar de la música de Nioh en Spotify

¿Quieres sentirte como todo un cazador de yokais, pero no tienes Nioh o Nioh 2? No te preocupes, Koei Tecmo ha revelado que los soundtracks de estos dos títulos ya se encuentran disponibles en Spotify. En total tienes a tu disposición 50 canciones que podrás escuchar en cualquier lado y a cualquier hora.

En Spotify podrás encontrar una mezcla de canciones de ambos juegos. Yugo Kanno fue el compositor de título original, mientras que Kanno y Akihiro Manabe trabajaron en la secuela. Sin embargo, si no has disfrutado de algunas de estas dos experiencias, es posible que el título de las composiciones pueden contener algún spoiler.

“Death is a certainty…” The soundtracks for #NIOH and #NIOH2 are now available on Spotify!

— KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) March 12, 2020