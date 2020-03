Epic Games Store regalará Watch Dogs y The Stanley Parable

La Epic Games Store continúa ofreciendo juegos gratuitos cada semana. Si uno o dos no son suficientes para ti, entonces estás de suerte, porque en esta ocasión tendrás tres diferentes títulos que puedes descargar gratuitamente en tu PC. En esta ocasión podrás obtener sin costo alguno: Mutazione, A Short Hike, y Anodyne 2: Return to Dust.

Estos juegos estarán disponibles hasta el 19 de marzo a las 10:00 am (hora de la Ciudad de México). En cuanto llegue el próximo jueves, y hasta el 29 de marzo, los usuarios de la Epic Games Store tendrás la oportunidad de descargar Watch Dogs y The Stanley Parable de manera gratuita para PC.

Watch Dogs es la primera entrega de una saga de hackeo de Ubisoft. Es un título digno de re-jugar que sentó las bases de una saga más que viva hoy en día, debido a que este año se lanzará su tercera entrega, Watch Dogs Legion. Por otro lado, The Stanley Parable es una obra independiente centrada en explorar los límites narrativos que ofrece el medio de los videojuegos.

Three free games are better than one. ?

Mutazione, A Short Hike, and Anodyne 2: Return to Dust are yours to keep for FREE this week on the Epic Games Store! https://t.co/mE4FRx0KvK pic.twitter.com/5W30mqALgw

— Epic Games Store (@EpicGames) March 12, 2020