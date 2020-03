Square Enix está buscando una alternativa digital tras la cancelación de E3 2020

Square Enix es otra de las compañías afectadas por la cancelación de E3 2020 a causa del virus COVID-19, o coronavirus. Al igual que otros miembros de la industria, los responsables de Final Fantasy VII Remake se encuentran explorando diferentes alternativas digitales para llevar al público la información sobre sus siguientes proyectos de la mejor forma posible.

Aunque no hay nada confirmado por el momento, es posible que este año tuvieran algún tipo de información sobre el segundo capítulo de FFVII Remake, o algún tipo de novedad relacionada a sus planes para la siguiente generación de consolas, como Outriders.

Este fue el comunicado que emitió Square Enix por medio de Twitter sobre la cancelación de E3 2020:

“Como el mundo se ha hecho eco y unido, nada es más importante que proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados y sus familias, nuestros socios y, sin lugar a dudas, de nuestros fanáticos. Apoyamos la decisión de la ESA de cancelar E3 2020 y enviamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los que trabajan incansablemente para traer juegos y experiencias inolvidables al E3. Entendemos que esto es decepcionante no solo para nuestros respectivos desarrolladores y editores, sino también para miles de fanáticos que se aventuran desde lejos para celebrar juegos en el E3. Estamos ahí contigo.

