Limited Run Games aún planea transmitir su presentación de E3 2020

La cancelación de E3 2020 ha provocado que varias compañías comiencen a pensar en una forma accesible y entretenida de llevar sus más grandes novedades a la mayor cantidad de público posible de una forma digital. Aunque esto puede ser un reto para compañías grandes que están acostumbrados a presentaciones en vivo, como Microsoft y Ubisoft, otras simplemente han decidido continuar con sus planes originales y sólo modificar un poco el nombre del evento, como Limited Run Games.

Recientemente se reveló que la conferencia de prensa anunciada anteriormente por Limited Run Games, que en última instancia equivale a un evento digital similar a un Nintendo Direct, se transmitirá el 8 de junio a la 1:00 pm (hora de la Ciudad de México), como previamente se había planeado.

El gran cambio en esta ocasión es que han modificado el nombre, el cual ha pasado de #LimitedRunGamesSavesE3, a #LRG3. Los fanáticos pueden esperar las últimas noticias sobre los juegos que recibirán lanzamientos físicos. También es posible que pueda haber un nuevo anuncio o dos. La presentación la podrán ver en vivo en el canal de Twitch de Limited Run Games.

#E3Cancelled, but the show must go on!

Join us for #LRG3, our third totally-live, totally-bitchin press conference for the biggest announcements in the future of physical video games: June 8th at 3pm ET on https://t.co/vzY9JjjJzs. pic.twitter.com/HbfCN6w13W

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 11, 2020