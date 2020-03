Devolver Digital realizará una presentación digital tras la cancelación de E3 2020

Los rumores de la inminente cancelación del E3 2020 dieron inicio con un simple tweet por parte de Devolver Digital, publishers de varios juegos indie. El día de hoy, esta misma compañía se lamenta por la suspensión del evento y han revelado un poco de los planes que tienen en puerta.

Tras la cancelación de E3 2020, Devolver Digital tiene planeado otro de sus ya clásicos Devolver Digital, una conferencia en línea que puede ser catalogada como una parodia de los Nintendo Direct, en donde, seguramente, revelarán algunos de los juegos que tienen la intención de publicar y al mismo tiempo ofrecer un tipo de comedia absurdista. De igual forma, tienen planeado otro tipo de evento, pero por el momento no han ofrecido más información.

The week of E3 has always been a big part of what we do and are genuinely bummed about the cancelation of the event itself.

Lots to juggle but right now we plan on having a livestream Devolver Direct / press conference and possibly more. pic.twitter.com/nGDAEsIzUs

— Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020