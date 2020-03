Xbox realizará un evento digital tras la cancelación de E3 2020

Debido a la cancelación de E3 2020, varias compañías han decidido explorar nuevas formas de llevar su información a la mayor cantidad de personas posible. Una de estas es Xbox, quienes están buscando la mejor manera de ofrecerle al público una presentación en línea digna del E3.

Tras el anuncio de la cancelación de E3 2020, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha emitido un comunicado vía Twitter, en donde menciona que en las próximas semanas tendremos nueva información sobre sus planes para “celebrar la próxima generación de juegos con la comunidad Xbox a la que le encanta jugar”.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

