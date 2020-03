Checa las nuevas e increíbles imágenes de Ghost in the Shell SAC_2045

El tan esperado regreso de Ghost in the Shell al mundo del anime se dará gracias a Netflix. La primera parte de esta nueva serie llegará a Japón por medio de la plataforma de streaming el próximo 21 de marzo de 2020, mientras que el resto del mundo la podrá ver hasta abril de este año. Para hacer nuestra espera menos dolorosa, la cuenta de Twitter de Netflix Japan ha compartido nuevas imágenes de Ghost in the Shell SAC_2045.

SAC_2045 es un gran hito en la saga, debido a que será el primera anime completamente CGI en la franquicia de Ghost in the Shell. También utilizará tecnología de captura de movimiento, realismo fotográfico y movimiento realista en una serie animada.

Además, la Mayor Motoko Kusanagi volverá a la acción en esta serie como el personaje principal en curso de la franquicia Ghost in the Shell. También podrás ver a Batou, Togusa y a Tachikoma en la serie. En este momento, parece que el anime también se lanzará en partes.

Recuerda darle click a la galería de imágenes para verlas mejor.

La parte uno de Ghost in the Shell SAC_2045 llegará a Netflix el 21 de marzo de 2020 en Japón. Aparecerá en otras regiones en abril de 2020. Hablando de anime, puedes checar el tráiler de Ghost in the Shell SAC_2045 aquí. De igual forma, el nuevo anime de Digimon ya tiene fecha de estreno.

Vía: Game Watch