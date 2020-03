Review – Nioh 2

El gran legado de Dark Souls

2011 fue un año lleno de grandes lanzamientos, pero solo uno de ellos logró establecer su propio “sub-género” que, nueve años más tarde, sigue teniendo una importante relevancia en la industria. Estoy hablando por supuesto de Dark Souls, la obra maestra de From Software que nos demostró que aún existía un mercado para los juegos realmente desafiantes. En una época donde cada nueva entrega te llevaba de la mano a través de docenas de tutoriales, checkpoints, waypoints, puntos de guardados frecuentes y poca, o nula, penalización por morir, Dark Souls se sintió como ese toque de frescura que el medio realmente necesitaba, y que probablemente no sabíamos. Fue tanto el éxito de este proyecto, que como consecuencia tenemos la trilogía de Dark Souls, Bloodborne, y el más reciente, Sekiro: Shadows Die Twice. A lo largo de los años, varios estudios y desarrolladores quisieron replicar la fórmula creada por From Software, pero solo unos cuantos se han acercado a su creación original, y creo que ese es el caso con Team Ninja y su nueva IP, Nioh.

Después de que Sony y Team Ninja revelaran Nioh en 2015, admito haber sido de los que catalogaron a este proyecto como “otro clon de la saga Souls”, y sinceramente, era difícil no hacerlo. Pero vaya que me equivoqué. En 2017, cuando finalmente pude experimentar este título con mis propias manos, me di cuenta que no solo estaba frente a otro clon de Dark Souls, sino frente a una entrega que llegaría a convertirse en uno de mis juegos favoritos de esta generación de consolas. Sí, la inspiración de la saga Souls era evidente en Nioh, pero Team Ninja logró implementar su propio sello de una manera que lo diferenció de todos los imitadores allá fuera, consolidándolo así como otra grandiosa exclusiva del PlayStation 4. Ahora, tres años más tarde, ha llegado uno de mis títulos más anticipados de los próximos 12 meses, Nioh 2. ¿Es un digno sucesor? ¿Realmente puede cargar el peso de su nombre? Acompáñanos en esta reseña para conocer todo lo que tienes que saber sobre lo nuevo de Team Ninja y Koei Tecmo.

Juega como quieras

Después de una breve cinemática que nos da un poco de contexto sobre el mundo de Nioh 2, somos arrojados inmediatamente al creador de personajes, en donde podemos personalizar cada elemento del rostro de nuestro avatar. De entrada, podemos elegir ser hombre o mujer, postura, color de piel, e incluso nuestra edad. Hay varios perfiles predeterminados, pero cada uno de ellos puede ser modificado a nuestro gusto. Después de haber elegido lo básico, las cosas sí que se ponen interesantes, pues como ya lo mencioné anteriormente, esta es una de las experiencias de personalización más profunda que hay actualmente, y casi todo lo que te imaginas puede ser alterado para verse como queramos.

Una vez que terminas con el proceso anterior, procederás a elegir tu arma, así como tu Espíritu Guardián, del cual hablaré más adelante. En Nioh 2, tenemos casi una docena de armas cuerpo a cuerpo para elegir: espadas, espadas dobles, lanzas, hachas, kusarigamas, odachis, tonfas, hachas de mano y switchglaives (guadañas). Podrás equipar hasta dos armas diferentes al mismo tiempo y ninguna es mejor que la otra, simplemente tienen estilos diferentes de combate, así que no te preocupes al momento de elegir, solo ve con lo que más te guste. Después también podremos utilizar armas a distancia, como arcos y rifles.

Y por último, pero no lo menos importante, será hora de elegir nuestro Espíritu Guardián, el cual podemos cambiar más adelante, así que al igual que las armas, solo elige el que más te guste. Inicialmente, podemos elegir entre tres, que detallaré a continuación: tenemos a Makami, un lobo que incrementará nuestra resistencia al fuego, Ame-No-Mitori, un ave que mejora la recuperación de nuestro Ki, y Kagewani, un tiburón que beneficia a nuestra Vida.

Ahora sí, después de haber completado todo esto, finalmente tendremos una introducción al mundo e historia de Nioh 2, pero de una vez te advierto, este no es su fuerte. A diferencia del primer Nioh, esta secuela intercambia al personaje predefinido de William por un héroe silencioso creado por nosotros, lo cual podría ser algo bueno o malo, dependiendo de tus gustos. Después de unas cuantas cinemáticas, ya estaremos listos para disfrutar de todo lo que nos ofrece Nioh 2, aunque te recomiendo ir al Dojo antes de hacer cualquier cosa, pues depende de ti si completas o no el tutorial. Repito, te recomiendo fuertemente hacerlo.

El juego se desarrolla en el Japón Feudal, donde asumiremos el papel de un misterioso cazador de demonios con el objetivo de liberar estas tierras de las diferentes bestias y monstruos que las habitan. Para hacerlo, contaremos con un enorme arsenal de armas, objetos, trampas y magia que podemos utilizar a nuestra voluntad. Al ser esta una precuela de la historia, no es necesario tener conocimiento sobre el juego original para saber qué está pasando, aunque aquellos que sí lo jugaron encontrarán varias referencias a personajes o acontecimientos, pero nada importante. A lo largo de nuestra aventura, iremos conociendo a múltiples personajes, algunos más importantes que otros. En ocasiones, estos personajes llegan a sentirse un poco genéricos, y la mayor parte del tiempo las cinemáticas solo sirven para progresar hacia la siguiente área, no tanto para conocer más sobre este universo.

Un profundo y satisfactorio sistema de combate

Donde Nioh 2 realmente sobresale es en su espectacular y metódico combate, donde un pequeño error puede costarte la vida. ¿La buena noticia? A tus enemigos también. Tú decides el ritmo de la pelea, no solo por las armas que uses y tus movimientos, sino también por tres posturas diferentes que puedes emplear contra tus enemigos, y aquí te explicare cómo funcionan. Pero antes de eso, conozcamos más sobre los elementos que debemos considerar para sobrevivir en este duro mundo.

Tenemos nuestra clásica barra de salud, la cual no tiene sentido que te explique. Lo que sí debería explicarte es el Ki, que es básicamente lo que te permite atacar, cubrirte y esquivar. A diferencia de otros juegos similares, en Nioh 2 tenemos la opción de recuperar una parte de nuestro Ki justo después de atacar, pero hacerlo requerirá mucha práctica, pues debemos presionar R1 justo en el momento exacto tras ejecutar un combo. Considerando que este es uno de los factores más importantes del juego, te recomiendo tratar de dominarlo cuanto antes.

El tercer elemento importante, y una de las novedades en Nioh 2, es nuestro Medidor de Yokai, que esencialmente es una barra que nos indicará cuándo podemos activar nuestra forma Yokai. Esta forma nos convierte en un poderoso demonio, mejorando sustancialmente nuestro daño y resistencia, por tiempo limitado. Existen tres variantes de esta forma: el Bruto, donde seremos inmunes ante varios ataques de nuestros enemigos, el Salvaje, que aumentará nuestra velocidad de movimiento y nos permitirá expandir nuestros combos, y el Fantasma, que mejora nuestra movilidad en el campo de batalla así como la opción de arrojar nuestra arma para dañar a enemigos lejanos. Para tener acceso al modo Yokai, deberemos eliminar enemigos, quienes soltarán una esencia llamada Amrita, misma que recargará nuestro medidor Yokai.

Hablando de enemigos, similar a Sekiro, éstos tienen una barra de “postura” que podemos agotar con ataques o esquivando los de ellos. Una vez que su barra llegue a cero, además de que cada uno de nuestros ataques interrumpirá sus acciones, podremos ejecutar un poderoso golpe que reducirá sustancialmente su salud. Solo ten cuidado en no drenar tu propia barra en el proceso.

Otra de las novedades en Nioh 2 son los Soul Cores, que pueden ser obtenidos al derrotar a ciertos enemigos. Podemos equipar hasta dos Soul Cores al mismo tiempo, y cada uno de ellos, además de contar con su propia habilidad activa, también nos otorgará beneficios pasivos a nuestro ataque y defensa. Al combinar varios Soul Cores del mismo nombre, podemos mejorar sus estadísticas, ya que éstos están categorizados por nivel, al igual que todos los demás objetos del juego. Es esencial mantener todo nuestro equipo actualizado; no subestimes el cambio que puede tener el cambiar un solo elemento.

Ahora sí, vamos con las posturas de combate, empezando por la Postura Alta, la cual, hará que nuestros ataques hagan más daño, pero también nos deja más vulnerables a un contraataque, pues la animación de recuperación suele ser más tardada. Después tenemos la Postura Media, una mezcla entre ofensa y defensa, que por lo general sirve bastante cuando nos enfrentamos a grandes grupos de enemigos. Finalmente, tenemos la Postura Baja, con ataques y movimientos rápidos, que nos permitirán enfrentarnos a los enemigos más escurridizos. Cada arma funciona de manera diferente con cada postura, así que si un enemigo en particular te está dando problemas, prueba alternando entre diferentes técnicas. Además, cada estancia tiene sus propias habilidades asignadas a ella, dándole mucha mayor profundidad a un basto sistema de combate.

En lugar de tener un solo árbol de habilidades, Nioh 2 tiene uno por cada arma, pero no creas que por esto son pocas las cosas que puedes mejorar o desbloquear. Para obtener puntos de cada árbol, deberás utilizar frecuentemente el arma que quieras dominar, y en mi opinión, esto puede ser considerado un punto negativo. Supongamos que has estado usando una espada durante una buena parte del juego, y repentinamente decides cambiar por un hacha. Lo que va a suceder, es que en las zonas de nivel más alto, vas a estar mucho más debilitado al no contar con todas las habilidades de ese árbol de habilidades. Nioh 2 te recompensará por mantenerte fiel a un arma desde el inicio, pero por eso mismo te da la oportunidad de equipar dos al mismo tiempo, así que solo cuida el no estar alternando demasiado entre todas.

Al igual que básicamente todo lo demás, nuestra armadura también es un elemento que podemos personalizar; casco, torso, guantes, piernas, y botas son una ranura por separado, y como otros juegos enfocados en el loot, también hay categorías que van desde lo Común hasta lo Etéreo. Entre más raro sea un objeto, mayores beneficios nos otorgará.

Además de conseguir armadura de los enemigos y cofres de tesoro, también podemos forjar la nuestra a través del Herrero. En este espacio, tenemos la habilidad de comprar y vender armas y armaduras, forjas objetos, implantar nuevas habilidades en nuestro equipo e incluso la opción de cambiar el aspecto físico de cualquier pieza mientras mantenemos todos sus beneficios. Esto es particularmente útil si tú, al igual que yo, está obsesionado con que todo el equipo de nuestro personaje combine.

No es un mundo abierto

Una de las características más impresionantes de la saga Souls es la manera en que sus áreas están interconectadas entre sí, pero en Nioh 2 no funciona así. Aquí tenemos un sistema de niveles, donde cada zona está aislada de todas las demás. En lo personal, esto no me afecta en lo absoluto, pero puedo entender por qué otras personas podrían tener un problema con esto.

Cada nivel es bastante extenso por sí solo, y por lo general cuentan con varias sub-áreas, cada una con sus propios enemigos y terreno. En lugar de tener Bonfires como un sistema de checkpoints, en Nioh 2 tenemos Kodama Shrines, o Santuarios de Kodama. Aquí podemos subir de nivel, solicitar ayuda de otros jugadores, comprar algunos objetos, y activar ciertos elementos pasivos que nos ayudarán a lo largo de nuestra aventura.

Para guiarnos a través de estos niveles, tenemos una pequeña brújula que nos dirá a dónde debemos ir, pero no te preocupes, no es tan intrusiva como crees. En mi opinión, no te recomiendo ir directamente al objetivo principal. Nioh 2 es un título que recompensa tu curiosidad y sentido de aventura, pues por lo general, si decides desviarte del camino principal, te encontrarás con algún valioso tesoro o incluso un atajo.

La muerte te acompañará muy seguido en Nioh 2, créeme, vas a morir bastante, incluso cuando piensas haber dominado un estilo de combate o arma. Al morir, perderás todo tu Amrita, que además de recuperar tu medidor Yokai, también te dejará subir de nivel, y para recuperarlo, deberás regresar hasta donde moriste y tocar tu cadáver. Si mueres antes de recuperar tu Amrita perdido, entonces lo perderás para siempre, pero no dejes que esto te desanime, pues para eso existen las misiones secundarias.

Existen cuatro tipos de misiones en Nioh 2: principales, secundarias, crepúsculo y maestras. Las primeras de ellas son esencialmente donde pasarás la gran mayoría de tu tiempo y las que harán progresar la historia. Suelen terminar con una pelea contra jefe. Las secundarias tienen zonas mucho más pequeñas y lineales, con objetivos más sencillos y, en ocasiones, dramáticamente fáciles a comparación de los principales. Son una buena oportunidad para recuperarte si crees que has perdido mucho Amrita. Las misiones de crepúsculo son una versión modificada de las principales, con enemigos mucho más difíciles, pero mayores recompensas. Te recomiendo que éstas las dejes hasta después de que acabes la historia, y estés verdaderamente preparado para ellas. Y por último, las misiones maestras son misiones de entrenamiento, donde podrás desbloquear nuevas habilidades y técnicas dependiendo del arma que perfecciones.

En cada área hay ciertos “objetos” coleccionables conocidos como Kodamas. Estas pequeñas y misteriosas criaturas se encuentran distribuidas a lo largo del mapa, y encontrarlas te permitirá obtener ciertos beneficios, como por ejemplo, incrementar la cantidad de Elixirs que te otorgan los shrines de cada zona, entre otras cosas. No suelen ser muy difíciles de localizar, y seguramente te encontrarás con varios de ellos sin siquiera estarlos buscando.

Es realmente difícil, pero…

Sí, Nioh 2 es difícil, sobretodo en los primeros niveles, pero la curva de dificultad empieza a sufrir un poco una vez que empezamos a conseguir buen equipo y mejores recursos. Las bonificaciones que nos otorgan los sets de armadura, además de todos los objetos que podemos utilizar para beneficiarnos en combate, facilitan tener un personaje demasiado fuerte para ciertas partes del juego y en otras, muy débil. Es decir, podríamos atravesar una misión principal sin problemas y después atorarnos en una secundaria por la manera en que los enemigos están distribuidos o porque las tácticas que hemos estado aplicando anteriormente ya no funcionan de la misma manera. Hay muertes que llegan a sentirse un poco injustas, pero el 90% de las veces será tu culpa, así que solo sigue practicando y aprendiendo de tus errores.

Además de poder invocar a otros dos jugadores reales para que te ayuden, también podrás invocar a sus “fantasmas”, por decirlo de esa manera. Éstos espíritus son mucho más débiles, y por lo general no te serán de mucha ayuda contra enemigos fuertes, pero si te pueden sacar de un apuro en caso de que realmente lo necesites, sobretodo cuando estás frente a un largo grupo de enemigos. En lo personal, creo que esto debería ser utilizado como un último recurso, pues como ya dije anteriormente, Nioh 2 es un juego difícil, pero justo y superar todos los obstáculos en el camino es mucho más satisfactorio si lo haces por cuenta propia.

Sin duda, uno de los procesos más difíciles del juego es aprenderse los patrones de ataque de todos los enemigos, y vaya que hay una buena variedad de ellos aquí. Claro, también es importante dominar todos los otros elementos del combate, pero de nada te servirán si no sabes cuándo ejecutar cada cosa. Digo esto porque algunas animaciones en particular no siempre nos indican precisamente cuando un enemigo vaya a atacar, así que habrá que conocer bien a todos para ejecutar un contraataque exitoso.

Por la monstruosa variedad de armas, estilos de combate y habilidades, es fácil cambiar la manera en que abarcamos cada situación. Muchas veces te darás cuenta que lo único que necesitabas era una nueva arma, o algo más simple, como cambiar de postura por ejemplo. También recuerda mejorar constantemente tu equipo y descartar todo lo que no sirve, ya sea disolviéndolo para obtener materiales de construcción u ofreciéndolo como tributo a los Kodama.

Corre bien, suena bien, luce bien

Nioh 2 te permitirá elegir entre 3 diferentes modos de presentación, pero te ahorraré la investigación; solo elige el Modo Acción, esto te permitirá correr el juego a 60 cuadros por segundo en una resolución máxima de 1080p. El Modo Película mejorará la fidelidad gráfica, pero limitándote a 30 cuadros por segundo en el proceso. Y el Modo Variable buscará tener lo mejor de ambos mundos, pero la verdad es que no lo logra, al menos no en un PS4 estándar, con un límite de 45-50 cuadros por segundo.

Independientemente del modo que elijas, Nioh 2 luce realmente hermoso. Cada paisaje es una verdadera obra de arte, y te aseguro que el juego te seguirá dejando sin aliento con cada nueva zona que visites. Tal vez no sea el título con mejores gráficas de esta generación, pero para lo que Nioh 2 logra hacer a 60 cuadros por segundo, lo hace ver bastante bien.

El diseño de sonido también es un elemento a resaltar, y en algunas ocasiones incluso podría salvarte la vida. Era tarde en la noche y mi familia dormía, así que decidí utilizar audífonos para seguir jugando, y después de esa ocasión, quise seguir utilizándolos cuando podía. Con un buen headset puedes escuchar cada sonido a tu alrededor, y esto es realmente una gran ventaja, sobretodo en las zonas de más alto nivel donde no sabes en dónde te podría aparecer un enemigo.

Como cualquier otro juego, no todo es miel sobre hojuelas. Llegué a toparme con algunos bugs un poco molestos durante las peleas, pero nada grave que afectara demasiado mi experiencia. Lo que sí me afectó bastante es lo terrible que puede llegar a comportarse la cámara en espacios cerrados, donde en más de una ocasión morí a causa de este problema. En general, el juego está muy bien optimizado, y no deberías encontrarte con muchos problemas.

Digno sucesor

Nioh 2 tomó todo lo que se nos presentó en el juego principal, y lo mejoró sustancialmente. Cada elemento del título se siente sumamente pulido y refinado, además de que en general está muy bien optimizado. La distribución de cada nivel se siente natural, además de que la verticalidad de cada área nos ofrece una experiencia de exploración mucho más densa. En esta nueva entrega el combate ha sido perfeccionado con nuevas habilidades y técnicas, además de contar con una monstruosa variedad de armas. Nioh 2 es una experiencia totalmente personalizable y no importa cómo decidas jugar, te garantizo que te la vas a pasar bien.

Por otra parte, hay varias características de Nioh 2 que se sienten muy familiares, quizá demasiado. La interfaz de usuario, las animaciones del jugador y los enemigos, además del diseño de ciertos armas son prácticamente iguales al de la entrega anterior. Entiendo que si algo no está roto, no hay que arreglarlo, pero no esto no significa necesariamente que no lo podamos mejorar. El mayor riesgo que tomó Team Ninja en esta secuela lo hizo en el apartado que, a mí parecer, es de los menos importantes: la historia y la personalización de tu avatar. Aunque si disfrutas el personalizar a tu propio personaje, entonces encontrarás una enorme gama de opciones para hacerlo en Nioh 2.

Para concluir, Nioh 2 es un digno sucesor del título original, y otra gran entrega por parte de Team Ninja. Si esta es tu primera vez adentrándote en este fantástico universo, yo te recomendaría empezar por el original, que a estas alturas seguramente lo puedes encontrar a un precio muy accesible, y esencialmente es el mismo juego. Pero si eres un jugador veterano de la saga, entonces Nioh 2 debería ser imperdible para ti.