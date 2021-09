¡Ya probamos el multiplayer de Call of Duty: Vanguard!

Muy probablemente, Activision se encuentra viviendo una de las turbulencias más severas en toda su muy extensa historia. A lo largo de las últimas semanas, el publisher se ha visto envuelto en graves polémicas laborales, sobre todo del lado de Blizzard, mismas que parecen no tener una solución pronta y que claro, han tenido estragos de todo tipo, al punto de que durante los más recientes materiales promocionales de Call of Duty: Vanguard, el nombre del publisher ha sido escondido. Sí, la próxima gran entrega de una de las series más exitosas comercialmente hablando de toda la industria, se lanzará en medio de todos estos conflictos. A pesar de todo, el estreno sigue a todo vapor hacia el próximo 5 de noviembre y como es la costumbre, fuimos invitados para probar un poco de este título a través de su modo multiplayer.

Mi relación con Call of Duty ha sido sumamente extraña en los últimos años. Luego de haber seguido a la serie desde su nacimiento en 2003, ha venido un desencanto bastante importante. Por un lado la idea de sus modos multijugador simplemente me dejaron de ser atractivos y por el otro, me parece que sus campañas single player se encuentran fuertemente estancadas, sin ideas claras y con muy poca originalidad. Qué lejanos se sienten los días de la trilogía original de Modern Warfare y compañía. Este año es turno de Sledgehammer Games, quienes de nueva cuenta intentarán regresar a las raíces de la franquicia luego de que hace justamente un par de años, hicieran un intento muy similar con WWII, título que si bien, cumplía en casi todo, sí se llegó a sentir bastante corto en las propias metas que se puso. ¿Será que esto cambiará con Call of Duty: Vanguard?

Hablar de si Call of Duty: Vanguard será un regreso a la gloria para esta franquicia o no, aún puede ser muy prematuro, pues en el evento el que estuvimos solo pudimos probar un poco del modo multiplayer que vendrá acompañando a la campaña para un solo jugador, misma que indudablemente luce muy bien en lo que se ha mostrado en tráilers y demás. Luego de un autentico enredo técnico y de logística que tardó casi una hora más de lo previsto, los representantes de Activision y Sledgehammer Games lograron que pudiéramos comenzar con la prueba junto con varios miembros de la prensa, esto a través de la versión de PlayStation 5. En el tiempo que tuve, pude probar dos modos de juego distintos, junto con dos mapas.

¿Cómo fue la experiencia? Justo como te la estás imaginando: es Call of Duty y no mucho más. Uno de los modos que probé se llamaba Patrol, y trata de capturar una zona con la diferencia de que ésta se va moviendo constantemente a lo largo y ancho del mapa. La idea es sencilla y claro, basada en un modo de juego que hemos visto un sin de veces en cualquier otro FPS, pero creo que dentro de su propia simpleza, radica bastante diversión. Creo que le daba mucha variedad y movilidad a la partida el hecho de tenerte que estar moviendo para no dejar de proteger el objetivo, además de que si estabas intentando capturarlo, tus opciones siempre variaban justo a que todo el tiempo estaba su posición.

El mapa en el que lo probamos estaba inspirado en una isla en el pacífico, con diferentes recovecos y hangares para hacer de las tuyas. La verdad es que me divertí bastante a pesar de lo complicado que es para mi entrar a estos multiplayer modernos en los que parece que todo se está moviendo a mil kilómetros por hora. Los disparos se sienten igual que siempre en un Call of Duty, y creo que gráficamente el juego se bien por momentos, pero bastante plano por otros. Repito, estábamos jugando la versión de PS5. Hablando de eso, me topé con que mi control simplemente no vibraba. Los gatillos adaptables sí funcionaba, pero la vibración brilló por su ausencia. Claro que alguien me dirá que solo se trató de un bug de la beta y sí, lo más probable es que sea eso, pero recuerdo que hace un año con la versión final de Cold War, tuve el mismo problema.

El segundo modo de juego fue un simple deathmatch dentro de un hotel que presentaba espacios mucho más cerrados. No mucho qué comentar de ese lado. De las armas, te cuento que puedes esperar el clásico arsenal que hemos visto en juegos de la Segunda Guerra Mundial en repetidas ocasiones en el pasado. Justo uno de los obstáculos de tener un juego de época, es el poco espacio que hay para innovación dentro del armamento, mecánica principal de toda la experiencia.

No quiero adelantarme y asegurar que al menos del lado multiplayer, Call of Duty: Vanguard será un Call of Duty más, pero tampoco pienso mentirte: el sabor que me dejó esta prueba es de que justamente, estamos frente a una entrega más de la serie y listo. Esto claro, serán excelentes noticias para los fans, pero no esperes que venga un cambio radical a la fórmula en este 2021, asunto que si uno lo piensa, pues hace todo el sentido del mundo, ya que la serie sigue vendiendo muy bien año con año. Claro que tendremos la integración con Warzone más adelante, pero eso es algo aparte.

Ahora solo nos queda esperar a que llegue la versión final de Vanguard para poderte dar un veredicto final. Mis esperanzas en realidad se recargan en la parte de la campaña, misma que como ya te dije, luce bastante bien.

Call of Duty: Vanguard se lanza este 5 de noviembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.