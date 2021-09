Creador de Diablo no apoya a Blizzard

A finales de septiembre, Diablo II: Resurrected por fin estará disponible en consolas y PC. Sin embargo, este título llegará a nuestras manos en medio de un periodo turbulento para Blizzard. La imagen de la compañía ha sido manchada por recientes acusaciones de acoso y abuso dentro del área de trabajo, al grado de que David Brevik, creador de la serie de Diablo, no tiene pensado jugar y promocionar esta remasterización.

David Brevik es el creador de la serie de Dibalo, se encargó de la dirección de los primeros dos títulos, fundó Blizzard North, y jugó un papel importante en los primeros años de la compañía hasta su salida en 2003. Sin embargo, Brevik parece no estar contento con la forma en que se ha manejado su legado últimamente. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el desarrollador fue cuestionado sobre la posibilidad de realizar un stream sobre Diablo II: Resurrected, y esta fue su respuesta:

Sorry, but I'm not supporting Blizzard right now — including anything D2R related. I will not be buying or streaming D2R and my interactions/questions about D2R will be very limited. https://t.co/J2WhoJNEAh

— David Brevik (@davidbrevik) August 30, 2021