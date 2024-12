Ya habrían encontrado al actor que dará vida al nuevo Joker

Bill Skarsgård, reconocido por su capacidad para dar vida a personajes perturbadores como Pennywise en It y el Conde Orlok en Nosferatu, ha despertado la imaginación de los fanáticos al hablar sobre su posible incursión en esta parte del cine. Durante una entrevista en el podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, el actor compartió que tiene una visión única para interpretar al Joker. “Creo que tengo un Joker realmente genial dentro de mí. Sería bastante enfermizo”, confesó, dejando claro que estaría interesado en asumir el papel si se presenta la oportunidad.

La posibilidad de verlo como el Príncipe del Crimen adquiere mayor relevancia al considerar su relación con el director Andy Muschietti, con quien trabajó en las adaptaciones de It y que ahora está a cargo de The Brave and the Bold, una nueva historia de Batman. Aunque no hay confirmación oficial sobre la aparición del personaje en este proyecto, la química entre ambos artistas y el historial del actor en roles oscuros podrían ser una combinación perfecta. Skarsgård, además, no descartó la posibilidad de interpretar al propio Bruce Wayne, destacando que su enfoque hacia personajes complejos.

El actor también reflexionó sobre la influencia que Heath Ledger, con su legendaria interpretación en The Dark Knight, tuvo en su carrera. “Cuando vi su actuación, tenía 17 años, y esa interpretación me impactó profundamente”, recordó. Skarsgård aseguró que la forma en que Ledger transformó al Joker lo inspiró a perseguir papeles que exploren extremos emocionales y psicológicos. Este enfoque, combinado con su historial interpretativo, lo convierte en un candidato natural para un personaje tan multifacético.

Skarsgård ha demostrado una habilidad fuerte para transitar entre lo monstruoso y lo humano, creando figuras que desafían las expectativas. Desde el aterrador Pennywise hasta papeles como Roman Godfrey en Hemlock Grove, el actor ha forjado un camino que lo posiciona como una opción ideal para explorar las capas más oscuras y caóticas del Joker. Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de verlo en el universo de Batman sigue siendo un emocionante tema de discusión entre los fanáticos.

