Joker 2 logra convertirse en un éxito en MAX

Dentro de las decepciones del año en cuanto al mundo del cine estuvo Joker: Folie à Deux, película que no cumplió en ningún aspecto para Warner, ya sea en la parte de ganancias o de crítica especializada, dos razones por las cuales seguramente no habrá una tercera cinta donde posiblemente Lady Gaga continuaría el legado. Y si bien gran parte del público la detestó, parece que algunos más tienen la curiosidad de echarle un vistazo, al menos quienes no asistieron a la sala de cine.

Beetlejuice Beetlejuice es quien está compitiendo con Joker en las plataformas de streaming. Aunque la cinta de Tim Burton dominó la taquilla global con 450 millones de dólares, su reinado en MAX fue más corto, desplazado al segundo lugar tras el debut de Joaquín Fenix en la misma plataforma el 13 de diciembre.

Mientras que la película protagonizada por Michael Keaton tuvo un presupuesto moderado de 100 millones de dólares y logró superar cómodamente su punto de equilibrio con ganancias sólidas en mercados nacionales e internacionales, Joker: Folie à Deux no corrió la misma suerte. Con un presupuesto inflado de 250 millones de dólares, la secuela apenas recaudó 200 millones a nivel mundial, lo cual para la producción fue un fracaso monumental.

Sin embargo, el inesperado éxito en streaming podría atribuirse a este desempeño deplorable, ya que muchos espectadores optaron por esperar a su llegada a MAX. Mientras tanto, le película del super fantasma mantiene una posición fuerte en la plataforma, demostrando su capacidad para atraer audiencias incluso después de su exitoso paso por la taquilla.

En la misma lista de más vistos destacan títulos como la comedia navideña Elf, y la película de horror festivo Krampus, junto con producciones nostálgicas como The Goonies y Clash of the Titans. Aunque la batalla en streaming continúa, está claro que ambos estrenos de 2024 seguirán captando la atención. Más ahora que es la temporada de fiestas y gran parte del mundo tiene mucho tiempo libre.

Recuerda que ambas son exclusivas de MAX.

Vía: The Collider