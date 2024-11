Joker: Folie à Deux es una de las películas peor calificadas del año. El fracaso de Warner Bros. es demasiado grande para ser ignorado, y es probable que su pésimo desempeño frenó o le puso fin a múltiples proyectos en puerta. Sin embargo, aún hay espacio para que este largometraje sea redimido, o al menos eso cree Hideo Kojima.

Kojima es un gran fanático del cine, algo que se puede ver claramente en sus juegos, y usualmente vemos cómo es que comparte sus opiniones en Twitter. Recientemente, el director tuvo la oportunidad de ver Joker: Folie à Deux, y si bien no demostró un gran entusiasmo por la cinta, cuestiona si la percepción negativa que vemos hoy en día cambiará en un futuro. Esto fue lo que comentó:

I watched "Joker: Folie à Deux.” The beginning of the film is an animation sequence, reminiscent of the nostalgic "Looney Tunes", depicting a story of Joker and Joker’s shadow. In the trial that follows, the question of his multiple personality is argued from beginning to end. Is… pic.twitter.com/eEKRX4zPkD

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 3, 2024