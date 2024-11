Una app que permite el streaming ilegal de películas logró colarse, momentáneamente, en la AppStore, tras lograr burlar el sistema de revisión de Apple.

La aplicación, llamada Univer Note, se presentaba así misma como una plataforma de productividad que te permitía anotar fechas y planear tu horario. Para algunos usuarios, sin embargo, la aplicación fue capaz de acceder a unas cuantas funciones extras de cuestionable legalidad. Las funciones de productividad eran simplemente una pantalla para esconder el verdadero propósito de la app: el streaming de películas de manera gratuita.

¿Pero cómo pudo esta aplicación burlar la seguridad de la AppStore? Simple, la app solo mostraba el contenido pirata a ciertas regiones fuera de los Estados Unidos. Específicamente, el streaming de películas solo estaba disponible para Francia, Canadá y los Países Bajos. Esto permitió pasar bajo las narices del equipo de revisión estadounidense, el cual no veía más nada que una simple aplicación de productividad.

La aplicación está dividida en secciones que tenían contenido de múltiples plataformas de streaming, entre ellas Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV, Prime Video, Paramount e incluso Crunchyroll. La app tiene disponible las últimas películas y shows como Deadpool y Wolverine y Agatha All Along, pero también tiene contenido más viejo como Breaking Bad y The Office. La plataforma incluso tiene algunas películas que solo han salido en cines como Joker: Folie à Deux, Terrifier 3 o Venom: The Last Laugh.

Es cuestión de horas para que Apple tome acción y elimine la aplicación de su plataforma, pero situaciones como estas ponen en cuestionamiento la seguridad de la AppStore. Es lógico esperar que la compañía imponga mejores y más estrictos estándares de revisión, ya que equivocaciones como estas abren la puerta a problemas legales con las empresas titanes del streaming.

Vía: The Verge