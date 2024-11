Private Division: Sello indie en suspenso

Mientras diversas compañías como Ubisoft atraviesan serios problemas para recuperar la inversión de títulos AAA, Rockstar Games goza de plena salud y ha optado por una estrategia en donde no contempla realizar nuevos desarrollos centrados en producciones que no sean de gran envergadura.

Un ejemplo de lo anterior es que, durante la última junta de accionistas, la casa propietaria de Grand Theft Auto, anunció que había vendido Private Division, un estudio centrado en publicar títulos independientes que había conseguido muy buena reputación con el paso del tiempo.

Aunque pudiera parecer una editorial de nicho, en el portafolio de distribución Private Division estuvieron videojuegos galardonados como Hades, Kerbal Space Program 2, No Rest for the Wicked, OlliOlli World, The Outer Worlds y Rollerdrome, por mencionar algunos.

La maniobra emprendida por Rockstar es similar a lo realizado por Sega, cuando semanas atrás comunicó que se había desprendido de Amplitude Studios, las mentes creativas que estuvieron a cargo de los siguientes títulos: Endless Dungeon, Endless Space y Humankind.

En el caso de Private Division, será importante conocer qué sucederá con los proyectos que estaban en el tintero, pues a la fecha no se ha revelado quién es su nuevo propietario y cuáles son los términos de la transacción a mediano y largo plazo.

Antes de que se suscitaran estos enroques, se sabía que Private Division había firmado un acuerdo con Bloober Team para publicar un juego de survival-horror y en paralelo tenía un plan para hacer lo propio con una experiencia de acción y aventura no anunciada -con nombre clave Project Bloom– de la mano de Game Freak.

El presente año ha estado muy contrastado, ya que por un lado comienzan a encenderse las alarmas en torno a la viabilidad y rentabilidad de los juegos AAA, pero por otro, hemos sido testigos del cierre de múltiples equipos como Annapurna Interactive, Humble Games, Merge Games y Versus Evil, que fueron capaces de enaltecer al famoso sector de los indies.