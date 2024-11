Demandan a Ubisoft por cierre de The Crew

No es un secreto que Ubisoft no está pasando un buen momento. Ahora, a todos los problemas de la compañía, se le suma una demanda por parte de dos jugadores, quienes no están contentos con el cierre de The Crew, algo que les impide acceder a este título incluso con una copia física.

El pasado 4 de noviembre se registró una demanda por parte de Matthew Cassell, que compró The Crew en un GameStop a principios de 2020, y Alan Liu, que también adquirió este título en un GameStop, pero en noviembre de 2018. El dúo señala que tenían la impresión de que estaban pagando para poseer el título, en lugar de una licencia. De esta forma, el par busca una indemnización monetaria. Esto fue lo que comentó el abogado:

“Imaginen comprar una máquina de pinball y, años después, entra en el estudio para jugar y descubres que faltan todas las paletas, que la bola y los parachoques han desaparecido y que el monitor que mostraba orgullosamente su puntuación más alta ha desaparecido. Resulta que el fabricante de la máquina de pinball decidió entrar en su casa, vaciar el interior de la máquina de pinball y quitarle la posibilidad de jugar el juego que compraste y pensaste que era tuyo. Aunque pagaste el precio completo para recibir este juego, nunca te imaginaste que el fabricante podría venir un día y, sin tu control, dejarlo con un esqueleto de lo que pensó que habías pagado”.

El argumento de la licencia sobre el producto probablemente será el eje central de la defensa de Ubisoft. El cierre de The Crew se llevó a cabo en marzo de este año. A diferencia de The Crew 2 y The Crew: Motorfest, los cuales recibieron versiones offline cuando la compañía francesa cerró sus servidores, la entrega original ha desaparecido.

Por el momento, no hay una respuesta oficial de Ubisoft, pero es probable que la compañía gane este caso, aunque no estará libre de llevar a cabo un par de modificaciones a sus juegos. En temas relacionados, Ubisoft habla sobre el cierre del equipo de Prince of Persia: The Lost Crown. De igual forma, la compañía ya estaría trabajando en un remake de Rayman.

Nota del Autor:

El debate sobre la compra o renta de juegos es algo que va escalando con cada caso que vemos. Si bien quiero creer que al final del día las compañías van a tener que responder al realizar actos como el cierre de servidores, probablemente ellos ganarán este debate.

Vía: Polygon