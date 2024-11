Valve presenta el Steam Deck OLED: White Edition

El Steam Deck es una de las portátiles más populares del momento. La consola ha sido todo un fenómeno, y dejó en claro que este mercado tiene cabida para más compañías, además de Nintendo. Ahora, para continuar con su posición, Valve ha revelado que un nuevo modelo del Steam Deck OLED está en camino, y en esta ocasión será de color blanco.

Así es, el Steam Deck OLED: White Edition es toda una realidad, y estará a la venta el próximo 18 de noviembre de 2024. Sin embargo, no todos tendrán la oportunidad de conseguir una de piezas de hardware, puesto que hay una cantidad limitada de unidades, y Valve no tiene planes de producir más una vez que su tiraje inicial se acabe. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“El año pasado, lanzamos una edición limitada translúcida ahumada de la Steam Deck OLED como experimento para averiguar si había interés en combinaciones de colores alternativas (¡lo hubo!). Este es nuestro segundo experimento en esa línea. La diferencia esta vez (¡aparte del color!) es que podemos enviar la edición limitada en blanco a todas las regiones a las que ya se envían las Steam Deck. Tenemos curiosidad por ver cuál es la respuesta y utilizaremos lo que aprendamos para fundamentar futuras decisiones sobre posibles nuevas variantes de color en el futuro”.

El Steam Deck OLED: White Edition tiene las mismas características que el modelo Steam Deck OLED de 1 TB. Siguiendo con el tema blanco, llegará con un estuche de transporte blanco y un paño de limpieza de microfibra blanco. El dispositivo tiene un precio de $679 dólares, y los interesados ​​estarán limitados a una unidad por cuenta.

Considerando que estamos hablando de una consola limitada, es muy probable que no veamos este producto a la venta en sitios como Amazon, por lo que aquellos que no vivan en Estados Unidos tendrán que rezar para conseguir una de estas piezas de hardware. En temas relacionados, Steam asegura que no eres dueño de tus juegos. De igual forma, Acer presenta a su competidor del Steam Deck.

Nota del Autor:

El Steam Deck sigue siendo una de las consolas portátiles más atractivas del momento. Este año he comenzado a jugar más en PC, y la idea de llevar mi librería de Steam a donde quiera es algo que por fin me está convenciendo, pero aún no estoy del todo convencido, aunque tal vez esta edición logre cambiar mi opinión.

Vía: Eurogamer