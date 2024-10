Steam asegura que no eres dueños de tus juegos

A lo largo de los últimos años, hemos escuchado múltiples casos en donde una compañía simplemente retira un juego de tiendas digitales, dejando a los usuarios sin acceso a cierto producto. De esta forma, el mes pasado, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB 2426, obligando a los mercados digitales a dejar en claro a los clientes que solo están comprando una licencia para acceder a los medios, algo que ya está en efecto en Steam.

Si bien la ley entrará en vigor hasta el próximo año, Valve no decidió esperar, y una reciente actualización a Steam ha cambiado el mensaje de compra. Es así que ahora al comprar un juego en esta tienda digital aparece un mensaje en donde se deja en claro que el usuario ha adquirido una licencia, y no una copia. Esto es lo que se menciona:

“La compra de un producto digital otorga una licencia para el producto en Steam”.

Esta ley no se aplicará a las descargas offline permanentes, sino solo a las copias digitales de videojuegos, música, películas, programas de televisión o libros electrónicos de una tienda en línea. Las empresas que no cumplan podrían enfrentarse a multas por publicidad engañosa si no explican en un lenguaje claro las limitaciones de una compra digital.

Esto era lo que tarde o temprano iba a suceder. Conforme la industria de los videojuegos, y otras de entretenimiento, avanzan a la digitalización, queda claro que los usuarios compran usualmente una llave, pero no el producto que desean. En temas relacionados, Steam Families ya está disponible. De igual forma, Steam alcanza los 38 millones de jugadores concurrentes.

Nota del Autor:

Esto es algo natural, y mientras más rápido se acepte, más y mejores medidas para la preservación pueden ser tomadas para asegurar que, tal vez en un futuro, las compras digitales ya no solo sean una llave.

Vía: Icon-Era