Aspyr confirma Tomb Raider IV-VI Remastered

A principios de año vimos el lanzamiento de Tomb Raider I-III Remastered, colección que incluye versiones remasterizadas de las primeras tres entregas del PlayStation 1. Ahora, se ha revelado que la cuarta, quinta y sexta entrega tendrán el mismo tratamiento, y estarán disponibles el próximo año.

Por medio de un tráiler, Aspyr Media ha revelado Tomb Raider IV-VI Remastered, colección que incluye versiones remasterizadas de Tomb Raider: The Last Revelation de 1999 para el PlayStation original, Tomb Raider: Chronicles de 2000 y Tomb Raider: The Angel of Darkness de 2003 para el PS2. Este paquete estará disponible el 14 de febrero de 2025 por solo $30 dólares.

Similar al paquete que vimos a principios de este año, la nueva colección de Aspyr Media también contará con la posibilidad de alternar entre gráficos clásicos y modernos, opción de controles modernos o el movimiento original al estilo de tanque, modo fotográfico con poses, funciones de calidad de vida, como barras de salud de jefes, así como trofeos y logros.

El caso más interesante de esta colección es Tomb Raider: The Angel of Darkness, el último trabajo antes de que Crystal Dynamics tomara las riendas de la serie. Si bien esta entrega tiene una historia amada por los fans, su lanzamiento original estaba plagado de bugs y múltiples errores de cámara. De esta forma, la remasterización tiene el potencial de solucionar estos problemas y entregarle a los fans la versión definitiva de un juego que bien podría ser de los más amados aquí.

Recuerda, Tomb Raider IV-VI Remastered llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch y PC el 14 de febrero de 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Tomb Raider the Legend of Lara Croft. De igual forma, esta es la nueva información sobre el siguiente juego de la serie.

Nota del Autor:

Estas son buenas noticias. Usualmente, nos quejamos de que más títulos clásicos no están disponibles hoy en día, pero este tipo de proyectos cumplen con el sueño de muchos fans, y permiten que un nuevo público tenga la oportunidad de experimentar estas aventuras clásicas.

Vía: Aspyr Media