Una de las producciones animadas de Netflix más esperadas para los próximos meses es Tomb Raider the Legend of Lara Croft. De esta forma, el día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler que nos da un mejor vistazo a la historia de esta aventura, y reafirma su fecha de estreno.

Por medio de su cuenta oficial en YouTube, Netflix compartió un nuevo vistazo a Tomb Raider the Legend of Lara Croft, el cual nos muestra una unión entre ideas clásicas de la serie, así como el trabajo más reciente que nos entregó Crystal Dynamics, algo que seguramente será del agrado de los fans.

Tomb Raider the Legend of Lara Croft no solo toma en consideración a los juegos, sino que se desarrolla después de la última trilogía desarrollada por Crystal Dynamics, la cual concluyó con Shadow of the Tomb Raider. Esto no solo permite que la serie animada tenga la oportunidad de cerrar algunos elementos que vimos en estos juegos, sino que podría dar paso al nuevo título que está en desarrollo.

Aunque es muy pronto para saber qué le dará a esta producción, se espera que Tomb Raider the Legend of Lara Croft tenga dos temporadas, con la posibilidad de extender la cantidad de episodios disponibles dependiendo del éxito que tenga esta producción. Solo nos queda esperar.

Tomb Raider the Legend of Lara Croft llegará a Netflix el próximo 10 de octubre de 2024. En temas relacionados, Amazon da luz verde a serie live action de Tomb Raider. De igual forma, conoce los nuevos detalles sobre el siguiente juego de Tomb Raider.

Nota del Autor:

Este trabajo luce muy bien. Todo parece indicar que Tomb Raider the Legend of Lara Croft estará al nivel de Castlevania y Blood of Zeus, fantásticas series animadas de Netflix que elevan el valor de esta suscripción. Solo nos queda esperar a ver el producto final, algo que parece será positivo.

Vía: Netflix