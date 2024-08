Indiana Jones and the Great Circle llegaría a PS5 en esta fecha

Para quien no lo sepa, de manera constante se ha mencionado que que Indiana Jones and The Great Circle estará llegando a más lugares en lugares además de consolas Xbox, con esto en mente, el aparato que queda dentro de la ecuación es ni más ni menos que el PlayStation 5. Moción que ha sido remarcada por periodistas famosos de la industria, quienes mencionan será una realidad ver este título de Bethesda y MachineGames con Sony.

El experto Nate Hate es quien mencionó dicha información, dado que antes de la presentación del juego para Gamescom 2024 ha salido a la luz que veremos este título para diciembre de este año en las consolas de Microsoft y también la PC con la promesa de llegar a Game Pass Ultimate. A eso el usuario agrega que lo veremos en PS5 cuando concluya una supuesta fecha de exclusividad, que presuntamente terminará a mitades del 2025 o poco antes.

Esto es lo que dijo:

Después de que expire esta ventana temporal exclusiva, se planea que Indiana Jones & the Great Circle llegue a PlayStation 5 en la primera mitad de 2025.

La semana pasada surgieron informes de que Microsoft se estaba preparando para anunciar planes para llevar otra gran exclusiva de Xbox a PS5. En ese momento, Windows Central afirmó que había una “gran” posibilidad de que el rumoreado anuncio pudiera estar relacionado con este nuevo lanzamiento de Indiana Jones. Esto también podría hacer sentido con lo mencionado en relación a Starfield, por lo que ese juego tras cumplir un año de lanzamiento, es posible que llegue a PS5 junto con el próximo DLC.

Recuerda que Indiana Jones and The Great Circle está en desarrollo para Xbox Series X/S y PC. Día uno en Game Pass.

Vía: VGC

Nota del autor: Es posible que sea lanzado en dichas plataformas, ya pasó con proyectos como Hi-Fi Rush y pasará con el nuevo DOOM, entonces no sorprendería realmente.