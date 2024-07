Starfield e Indiana Jones llegarían a PlayStation 5

Desde hace tiempo se ha rumoreado que Starfield e Indiana Jones and the Great Circle, grandes exclusivas de Xbox, estarían disponibles en el PlayStation 5. Aunque Microsoft no ha confirmado esto, un reciente rumor ha señalado que solo es cuestión de tiempo antes de ver los trabajos de Bethesda y MachineGames en la consola de Sony.

Recientemente, Jaydub, famoso insider de PlayStation, compartió un video en donde otro insider de Xbox ha señalado que sus fuentes le han confirmado que los planes para llevar Starfield e Indiana Jones and the Great Circle al PlayStation 5 ya están en marcha. En concreto, ha señalado que estos dos títulos estarán listos para la llegada del PlayStation 5 Pro.

Xbox diehard line holder, says Starfield and Indiana Jones are coming to PS5 and will be ready for a PS5 Pro. He has sources that would know. What are your thoughts?#Xbox#Starfield#Playstation5 pic.twitter.com/O4Yb8nPpUB

— Jaydub (@JayDubcity16) July 8, 2024