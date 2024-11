Surge prototipo inicial de Metroid Prime 2

Metroid Prime 2: Echoes es una de las entregas más únicas de la serie, y uno de sus principales puntos a destacar es el multiplayer, algo que no hemos visto en una entrega principal desde entonces. Si bien este apartado es recordado con cariño por algunas personas, el plan original de este modo iba a ser diferente.

En una reciente entrevista en el podcast de KIWI TALKZ, Zoid Kirsch y Jack Mathews, desarrolladores que trabajaron en Metroid Prime 2: Echoes, revelaron que en este modo íbamos a poder a jugar como Space Pirates, los cuales tendrían habilidades diferentes a las de Samus, ofreciendo una experiencia más compleja. Esto fue lo que comentó Mathews al respecto:

“Tal vez esa era la narrativa detrás del modo multijugador, creo que jugarías como Samus o como un pirata espacial y el pirata espacial tenía habilidades fundamentalmente diferentes a las de Samus. Recuerdo que hicimos prototipos como aferrarse a las paredes y cosas así para un pirata espacial”.

Como seguramente ya lo saben, esto no sucedió, y Metroid Prime 2: Echoes tuvo un multiplayer un poco más tradicional. Sin embargo, eventualmente vimos un apartado mucho más complejo en juegos como Metroid Prime Hunter y Metroid Prime Federation Force. En temas relacionados, surgen nuevos detalles sobre Metroid Prime 4: Beyond.

Nota del Autor:

Nunca he entendido por qué Metroid ha tenido un enfoque en el multiplayer. El combate no es lo importante en el juego. Será interesante ver si Metroid Prime 4: Beyond cuenta con algo similar, aunque es probable que los desarrolladores quieran ofrecer una experiencia más tradicional en esta ocasión

Vía: KIWI TALKZ