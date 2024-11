Como sucede al final de todos los años, nos encontramos en la época de premiación para los videojuegos. Si bien no es el único, el evento más grande en este aspecto es The Game Awards. Con su ceremonia a menos de un mes de distancia, se ha confirmado que la próxima semana por fin se darán a conocer a los nominados a Juego del Año y más categorías.

La revelación de los nominados para The Game Awards se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 9:00 AM (hora del Pacífico), u 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí tendremos la oportunidad de conocer a todos los contendientes en la categoría de Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Actuación, y muchos galardones más que, sin lugar a dudas, nos darán mucho de qué hablar en las próximas semanas.

🚨🚨 The nominees for #TheGameAwards 2024 will be announced Monday at Noon ET / 9a PT / 5p GMT

Join @geoffkeighley from the Peacock Theater as we reveal nominees for our 10th anniversary show, streaming live on Thursday, December 12. pic.twitter.com/E7oPi6dDkU

