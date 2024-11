Xbox le tira indirecta al PS5 Pro

Estamos terminando el año y una de las empresas que dará cierre con broche de oro es Xbox, ya que ofrecerán buenas ofertas en consolas para la temporada de fiestas, a eso se agrega que tienen un título de talla AAA para despedir al 2024, hablamos de Indiana Jones and The Great Circle. Además, se han dado nuevos testimonios por parte de la empresa, donde de forma extraña hablan de consolas de estreno, una de Sony en particular.

La compañía ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de hardware de videojuegos, anunciando planes para futuras consolas a pesar de haber optado por no lanzar una actualización de media generación como la PS5 Pro. Phil Spencer, aseguró que la empresa continuará apostando por nuevas consolas y dispositivos dedicados, incluido un sistema portátil para juegos de PC que está en desarrollo y cuya llegada podría darse en algunos años.

Spencer explicó que el enfoque no es simplemente actualizar hardware por el hecho de hacerlo. Afirmó que no consideran necesaria una mejora incremental como la que ofrece la PS5 Pro, que tiene un costo de $700 USD. Según él, las mejoras técnicas de esta consola de Sony no justifican su alto precio, ya que las diferencias en resolución y velocidad de fotogramas son apenas perceptibles para muchos usuarios.

Además, Sarah Bond, comentó previamente que la próxima generación de consolas Xbox representará “el mayor salto técnico” hasta la fecha. Filtraciones recientes sugieren se podría lanzar un nuevo dispositivo a finales de 2026. Este plan apunta a mantener la relevancia en un mercado que combina hardware y servicios multiplataforma, como lo demuestra el enfoque actual de su servicio de juegos en la nube y en dispositivos más allá de la consola tradicional.

Mientras tanto, la decisión de no competir directamente con la PS5 Pro podría ser estratégica. Spencer señaló que no buscan incrementar los costos de los dispositivos hasta el punto de alienar a nuevas audiencias, enfatizando que “no vamos a hacer crecer el mercado con consolas de $1,000 USD”. En lugar de ello, la compañía parece centrarse en ofrecer un ecosistema accesible y diversificado para jugadores de todo tipo.

Vía: VGC